سرهنگ کاظمی: لیدر و مخل نظم و امنیت در رودبار دستگیر شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا کاظمی در تشریح جزئیات خبر اظهار کرد: در پی فراخوان عوامل ضد انقلاب مبنی بر ایجاد آشوب، تخریب و آتش کشیدن اماکن دولتی و نظامی و رصد ماموران پلیس امنیت عمومی در ماه گذشته در شهر منجیل، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان پس از تشکیل تیم عملیاتی به جهت شناسایی مسببین و نفرات اصلی در یک عملیات غافلگیرانه یکی از لیدرهای اصلی تجمعات که سعی در تشویش اذهان عمومی و تحریک و تهیج جوانان و اخلال در نظم عمومی را داشت در شهر منجیل دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار بیان داشت: متهم ۴۵ ساله با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی در پایان از شهروندان خواست هشدارهای انتظامی در خصوص پیشگیری از اخلال در نظم عمومی را جدی گرفته و هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.