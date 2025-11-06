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۱۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

مانور «استوار از البرز تا کویر» در سمنان برگزار شد

مانور «استوار از البرز تا کویر» در سمنان برگزار شد

سمنان- مانور مقابله با مخاطرات طبیعی و زلزله موسوم به «استوار از البرز تا کویر» با حضور نماینده ولی فقیه در استان سمنان، استاندار و دیگر مسئولان استانی و شهرستان در سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مانور مقابله با مخاطرات طبیعی و زلزله موسوم به «استوار از البرز تا کویر» با حضور نماینده ولی فقیه در استان سمنان، استاندار و دیگر مسئولان استانی و شهرستان در سمنان همزمان با صبح الی ظهر پنجشنبه برگزار شد.

در این مانور با عنوان «استوار از البرز تا کویر» و با مشارکت قریب به ۳۵ دستگاه اجرایی و بکارگیری بیش از ۴۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات و تجهیزات فنی، راهسازی و عملیاتی اجرا شد،

حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی نماینده ولی‌فقیه در استان با قدردانی از تلاش‌های مسئولان و دست‌اندرکاران برگزاری مانور، به بیان روایتی از مولای متقیان حضرت علی (ع) پرداخت و گفت: امیرالمؤمنین علی (ع) فرمود «لا تُقْدِمَنَّ علی أمرٍ حتّی تَخْبُرَهُ» تا کاری را نیازموده‌ای به آن اقدام مکن!

مطیعی با تاکید بر اهمیت برگزاری مانورهای مخاطرات طبیعی افزود: اینگونه مانورها زمینه شناسایی ایرادات و نواقص احتمالی هنگام بروز حادثه را فراهم می‌کند و از این طریق میزان آمادگی بخش‌های مختلف را ارتقا می‌دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به استقرار تجهیزات و امکانات متنوع مدیریت بحران در این مانور گفت: ارزیابی میزان آمادگی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مهمترین هدف برگزاری مانورهایی مانند مانور تمام‌عیار مخاطرات طبیعی است.

مطیعی در پایان با آرزوی موفقیت و سربلندی روزافزون برای مسئولان و دست‌اندرکاران برگزاری این مانور خاطرنشان کرد: امیدواریم در ظل توجهات حضرت بقیةالله الاعظم (عج) شاهد اهتزاز پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف باشیم.

کد مطلب 6647268

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