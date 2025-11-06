به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اظهار کرد: کشور در حوزه انرژی و دیگر حوزهها با مسائل جدی روبرست ولی خوشبختانه این مسائل غیرقابل حل نیستند. کمبود برق، گاز و آب بدلیل مصرف بی رویه، سیاستهای نادرست و اقدامات شتابزده اتفاق افتاده است و میتوان با سیاستهای صحیح این مشکلات را رفع کنیم.
وی با بیان اینکه استان مرکزی ظرفیتهای انسانی و جغرافیایی، استان مرکزی را به قطب صنعت تبدیل کرده است، افزود: تمام تلاش دولت این است که بر این ناترازی ها غلبه کنیم. بیشتر این مسائلی که امروز با آنها درگیر هستیم، مسائل خاص ایران نیست. با برخی از این مشکلات، به دلیل برخی از تحولات جمعیتی، دیرتر مواجه شدیم مثل صندوقهای بازنشستگی و مشکلات حوزه سازمان تأمین اجتماعی که یک مرتبه با انبوهی از جمعیت بازنشسته مواجه شدیم.
میدری تصریح کرد: امسال نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت بازنشسته کشور اضافه شد که ۳۰۰ هزار نفر مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی است و مابقی در سایر صندوق هاست و مدیریت این شرایط نیازمند تدبیر است. درک این مسائل توسط مسئولان و مدیران کمک میکند که واقعیات و وجوه مشکلات در جامعه درک شود و آنها را انتقال دهیم و مردم با تحولاتی که دنبال میشود همراهی کنند. به عقیده رئیس جمهور، در موضوع سخت و زیان آور، این رویه درست نیست که افراد در سنین حدود ۵۰ سال بازنشسته شوند و به سراغ شغل دیگر میروند و فرصتهای اشتغال را از جوانان سلب میکنند.
وی با اشاره به اینکه امروز ۵۲ درصد بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، بازنشسته پیش از موعد هستند، افزود: اصلاحات خوبی در دولت و مجلس دنبال خواهد شد با این رویکرد که در جریان خدمت منافع بلندمدت مردم را در نظر بگیریم. در همه حوزهها از جمله درمان اتلاف منابع گستردهای داریم.
وی با بیان اینکه استان مرکزی به لحاظ نیروی انسانی، ویژه است و میتواند پیشگام باشد، به آغاز عملیات اجرایی اولین پروژه مسکن کارگری با مشارکت بخش خصوصی در مامونیه شهرستان زرندیه استان مرکزی، اشاره کرد و افزود: هر کارفرمایی که در ساخت مسکن کارگری مشارکت داشته و ۲۰ درصد هزینهها را متقبل شود از زمین منتفع میشود و در استان مرکزی بخش خصوصی در این حوزه پیشگام کشور است.
میدری در پایان گفت: در حوزه نیروگاه خورشیدی برنامه ریزی استان مرکزی به مانند دیگر استانها نیست بلکه روندی ویژه را دنبال میکند و حتماً در دیگر حوزهها نیز پیشرو خواهد بود و قطعاً با هم افزایی میتوان مشکلاتی که مردم دارند را کنار بزنیم تا وضعیت معیشتی بهبود یابد.
نظر شما