پزشکیان: نخستین گام برای اصلاح امور ایجاد وحدت و انسجام است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان عصر پنجشنبه در نشست با علما و روحانیون کردستان با تأکید بر اهمیت وحدت در دنیای اسلام، گفت: تفرقه و اختلاف میان مسلمانان، بهویژه در دنیای معاصر، خواست دشمنان اسلام، از جمله صهیونیسم جهانی و استکبار جهانی است.
رئیسجمهور در ادامه افزود: تنها با انسجام، ایمان و بازگشت به برادری اسلامی میتوانیم در برابر توطئهها و تهدیدات کشورهای مستکبر مانند آمریکا و اسرائیل ایستادگی کنیم و زمانی که مسلمانان در کنار یکدیگر قرار گیرند، هیچ قدرتی نخواهد توانست به سرزمینهای اسلامی چشم طمع بدوزد.
پزشکیان با استناد به آیات قرآن کریم، بر اهمیت همدلی و اتحاد میان مسلمانان تأکید کرد و افزود: خداوند متعال در قرآن میفرماید که باید همگی به ریسمان الهی چنگ بزنیم و از پراکندگی بپرهیزیم.
وی اضافه کرد: این پیامی است که تمام پیامبران الهی برای آن به جهان آمدهاند؛ پیام برادری، همبستگی و ایمان به خداوند یگانه.
وی همچنین با اشاره به فتوای پیامبر اسلام (ص)، یادآور شد که اسلام هیچگاه پذیرای تفرقه میان مسلمانان نبوده است: در خطبههای پیامبر اسلام، بر برادری میان مسلمانان تأکید شده است؛ چرا که امت اسلامی یک امت واحده است و باید در برابر چالشها و تهدیدات خارجی متحد باشند.
بازسازی وحدت در امت اسلامی
رئیسجمهور با اشاره به نقش تفرقه در ایجاد ضعف در برابر دشمنان، گفت: اگر مسلمانان بر اساس آموزههای قرآن و پیامهای پیامبران الهی با هم متحد بودند، هیچگاه رژیم صهیونیستی نمیتوانست به مردم مظلوم غزه حمله کند و در برابر امت اسلامی ایستادگی کند، چرا مسلمان با مسلمان دشمنی میکند، در حالی که قرآن امت اسلامی را امت واحده میداند؟
پزشکیان همچنین در ادامه سخنان خود به منافع دشمنان در تفرقهافکنی میان مسلمانان اشاره کرد و گفت: در صورت وجود وحدت و همبستگی در جهان اسلام، هیچ قدرتی نمیتواند به سرزمینهای اسلامی تعرض کند. متأسفانه اختلافات داخلی باعث شده تا دشمنان اسلام به راحتی بتوانند به اهداف خود برسند.
ضرورت گامهای عملی در مسیر وحدت
رئیسجمهور با تأکید بر لزوم ایجاد انسجام داخلی در جهان اسلام، تصریح کرد: نخستین گام برای اصلاح امور و برطرف کردن مشکلات، ایجاد وحدت و انسجام است، اگر دستها در دست هم قرار گیرد و دلها به هم پیوند بخورد، هیچچیز نمیتواند ما را متوقف کند.
پزشکیان در ادامه به وضعیت کنونی ایران اشاره کرد و گفت: امروز برای عبور از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، نیاز به مدیریت دقیق و هماهنگی میان تمامی اقشار و گروههای مختلف داریم.
وی گفت: دولت وفاق ملی با استفاده از توان مردم و بخش خصوصی، در پی ایجاد فضایی مشارکتی است تا بتواند مشکلات استانها را با اختیارات محلی حل کند.
صرفهجویی در منابع و توسعه پایدار
در ادامه، رئیسجمهور به ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی بهویژه در زمینههای گاز و برق اشاره کرد و گفت: «اگر مردم در خانهها، مساجد و ادارات به اندازه مصرف کنند و صرفهجویی داشته باشند، میتوان به مقدار قابل توجهی منابع صرفهجویی شده را در پروژههای توسعهای مانند ایجاد شغل و ساخت کارخانهها استفاده کرد.»
وی همچنین برنامه دولت برای توسعه نیروگاههای خورشیدی و جایگزینی تدریجی انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوختهای فسیلی را تشریح کرد و گفت: انرژیهای خورشیدی نه تنها پاکتر و ایمنتر هستند، بلکه هزینههای کمتری دارند. این سرمایه الهی باید بهطور بهینه برای بهرهبرداریهای اقتصادی استفاده شود.
حمایت از مردم و ادامه خدمت
پزشکیان در پایان سخنان خود، ضمن تأکید بر اهمیت وحدت و همبستگی در سطح ملی، گفت: با یاری خداوند و همکاری مردم و روحانیت، دولت وفاق ملی همچنان در خدمت ملت خواهد بود و هدف اصلی آن، خدمت به مردم، پاسداری از خون شهدا و سربلندی ایران است.
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