به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت از وقوع آتشسوزی در یک منزل مسکونی واقع در کوی نواب خبر داد.
وی اظهار کرد: روز گذشته در پی اعلام وقوع آتشسوزی در یک منزل مسکونی واقع در کوی نواب، کوچه مرجان ۹، نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۳ به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، افزود: آتشنشانان پس از حضور در محل با اجرای عملیات اطفای حریق و جلوگیری از سرایت آتش به بخشهای دیگر موفق شدند، آتش را مهار و محل را ایمنسازی کنند.
لیاقت با اشاره به بررسیهای انجامشده، خاطرنشان کرد: علت وقوع این حادثه اتصال برق بوده است.
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