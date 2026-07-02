به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت از وقوع آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی واقع در کوی نواب خبر داد.

وی اظهار کرد: روز گذشته در پی اعلام وقوع آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی واقع در کوی نواب، کوچه مرجان ۹، نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۳ به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل با اجرای عملیات اطفای حریق و جلوگیری از سرایت آتش به بخش‌های دیگر موفق شدند، آتش را مهار و محل را ایمن‌سازی کنند.

لیاقت با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده، خاطرنشان کرد: علت وقوع این حادثه اتصال برق بوده است.