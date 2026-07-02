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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

اتصال برق عامل آتش‌سوزی منزل مسکونی در بندرعباس شد

اتصال برق عامل آتش‌سوزی منزل مسکونی در بندرعباس شد

بندرعباس - رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، گفت: آتش‌سوزی یک منزل مسکونی در محله کوی نواب بر اثر اتصال برق رخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت از وقوع آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی واقع در کوی نواب خبر داد.

وی اظهار کرد: روز گذشته در پی اعلام وقوع آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی واقع در کوی نواب، کوچه مرجان ۹، نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۳ به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل با اجرای عملیات اطفای حریق و جلوگیری از سرایت آتش به بخش‌های دیگر موفق شدند، آتش را مهار و محل را ایمن‌سازی کنند.

لیاقت با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده، خاطرنشان کرد: علت وقوع این حادثه اتصال برق بوده است.

کد مطلب 6877432

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