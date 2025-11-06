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۱۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۵۹

محجوب: تامین مسکن کارگری نیازمند احداث حداقل ۱۰ هزار واحد است

محجوب: تامین مسکن کارگری نیازمند احداث حداقل ۱۰ هزار واحد است

اراک- رئیس خانه کارگر ایران بر لزوم احداث حداقل ۱۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محجوب بعد از ظهر پنجشنبه در آئین همایش وفاق ملی برای سرمایه‌گذاری در ایران ماهر در اراک اظهار کرد: با توجه به مشکلات معیشتی و ناترازی حقوق، تأمین مسکن برای این قشر ضروری است.

وی افزود: به دلیل ناترازی حقوق کارگران، بسیاری از آن‌ها قادر به تأمین مسکن مناسب نیستند و این امر می‌تواند با ساخت خانه‌های سازمانی و تسهیلات مسکن برای این قشر از جامعه بهبود یابد.

محجوب با اشاره به نیاز فوری به تأمین مسکن کارگری تصریح کرد: باید در راستای تأمین مسکن برای کارگران، احداث حداقل ۱۰ هزار واحد مسکونی را مدنظر قرار داده و سهم مسکن سازمانی را افزایش داد.

وی ادامه داد: لازم است که سختگیری‌های دستگاه‌های اجرایی در این زمینه کاهش یابد.

رئیس خانه کارگر ایران با اشاره به ضرورت توجه ویژه به ایمنی در محیط‌های کار تاکید کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی، خسارات قابل توجهی وارد شد.

وی افزود: در پروژه‌های ساختمانی امروزی، متأسفانه توجه لازم به ایمنی کارگران صورت نمی‌گیرد و ضروری است که آموزش‌های ایمنی به طور جدی‌تر و فراگیرتر پیگیری شود.

رئیس خانه کارگر ایران تاکید کرد: تا سال ۱۴۳۰، سهم جمعیت جوان کشور به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت و جمعیت سالخورده و بازنشسته افزایش خواهد داشت.

وی گفت: این تغییرات، اشتغال را با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد کرد و لازم است از هم‌اکنون برای حفظ نیروی کار فعال، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.

محجوب افزود: برخی از برداشت‌های نادرست در خصوص تأمین اجتماعی قابل انتقاد است و ضروری است که سخت‌گیری‌های غیرضروری دستگاه‌های اجرایی متوقف شود.

کد مطلب 6647497

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