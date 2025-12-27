به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد سبزی پیش از ظهر شنبه در نشست بررسی مشکلات حوزه مسکن کارگری ساوه اظهار کرد: واقعاً جای تأسف دارد که ما دو یا سه سال نتوانیم زمینهای آماده را تحویل دهیم، این یک ایراد بزرگ است چرا که مسئولان اجرایی وظیفه دارند باری از دوش مردم بردارند.
وی افزود: اگر حرفی میزنیم، باید عملی شود و هر روز تأخیر و بهانهآوری، از جمله مشکلات پیمانکار و سایر مسائل، مردم را از عملکرد مسئولان گلایه مند میکند.
حجت الاسلام سبزی تصریح کرد: هر کس که توانایی دارد، باید در سریعترین زمان ممکن اقدام کند و کمک کند تا این حق قانونی مردم اجرایی شود، این مسئله هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ اخلاقی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی درباره نقش صنایع در مسکن کارگری اظهار کرد: برخی از صنایع به ما نامه نوشتهاند و اعلام آمادگی کردهاند که ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد مسکونی بسازند؛ این خانهها میتواند به شکل خانه سازمانی باشد، اما نباید باعث شود حقوق کارگران متقاضی، از جمله وضعیت فرم «ج» آنها، تحت تأثیر قرار گیرد.
حجتالاسلام سبزی افزود: هدف این است که کارگران پس از چند سال بتوانند صاحب خانه شوند و انگیزهای برای مشارکت و ماندگاری در صنعت ایجاد شود؛ خانههای سازمانی در مالکیت خود صنعت باقی میماند، اما نباید مانع حقوق کارگران شود.
وی تصریح کرد: اجرای دقیق این طرحها اهمیت زیادی دارد و مسئولان باید در سریعترین زمان ممکن اقدامات لازم را انجام دهند تا رضایت کارگران و اجرای عدالت در حوزه مسکن تأمین شود، صنایع هم در این مسیر نقش کلیدی دارند و باید مشارکت فعال داشته باشند.
نظر شما