به گزارش خبرنگار مهر، امین ولیان صبح جمعه در همایش ۱۲ سال تلاش دیده بان طبیعت شاهرود در محل سالن شهید بهشتی این شهر با بیان اینکه یوزپلنگ گونه پرچم‌دار زیستگاه است، ابراز داشت: به این معنی که اگر در زیستگاه‌های جنوبی فلات مرکزی ایران یوزپلنگ را از دست داده‌ایم ولی همچنان در توران شاهرود شاهد حضور و بقای این جانور بی‌همتا هستیم.

وی افزود: یعنی شرایط زیستی توران مناسب‌تر و مساعدتر بوده که گونه پرچم آن هنوز برافراشته است. اما یوزپلنگ علاوه بر گونه‌ی پرچم، گونه‌ی چتر زیستگاه هم محسوب می‌شود.

عضو جمعیت دیده بان طبیعت شاهرود با بیان اینکه گونه چتر یعنی گونه‌ای که ارزش و اعتبار و برکت برای تمام زیست مندان یک زیستگاه دارد، ابراز داشت: این گونه چون چتر حفاظتی و حمایتی برای کل زیست بوم عمل می‌کند.

ولیان ادامه داد: زمانی دهمین گربه‌سان ایران، شیر آسیایی یا شیر ایرانی در سال ۱۳۲۱ از ایران رخت بربست این تنها شیر ایرانی نبود که آخرین زیستگاه خودش یعنی منطقه دز و کرخه واقع در استان خوزستان را ترک کرد بلکه بعد از آن گونه‌های دیگری منقرض شدند.

وی افزود: افزایش کشاورزی‌های بی حد و اندازه، راهسازی‌های لجام گسیخته و هجوم همان‌هایی که اعتقادی به توسعه پایدار نداشتند با احداث سدسازی‌های متعدد رخ داد در نتیجه تالاب‌ها خشکیدند، خشکسالی و گرمای بی‌سابقه خوزستان را فراگرفت و این استان را به شرایطی رساند که همگان شاهدش هستیم؛ ریزگردها نفس مردم خوزستان را به شماره انداخته، نخلستان‌ها ویران شده و قرن‌ها دامداری و کشاورزی در آنجا با بحران مواجه گردیده است.

کنشگر محیط زیست با بیان اینکه ببر هیرکانی یا ببر ایرانی، زمانی در سال ۱۳۳۷، نهمین گربه سان ایران با جنگل‌های هیرکانی و بیشه‌زارهای شمال وداع کرد ابتدا هجوم شکارچیان انواع گوزن‌ها را تا مرز انقراض کشانید، ابراز داشت: سپس جسارت درنوردیدن جنگل‌های حاشیه روستاها و شهرها بیشتر و بیشتر شد، قاچاق چوب، جاده کشی در دل جنگل و حتی دفن زباله‌های انسان در جنگل‌ها باعث کاهش حدود ۴۰ رصد از جنگل‌های هیرکانی کشور شد.

وی ادامه داد: در نتیجه فرسایش خاک اتفاق افتاد که ایران را در رتبه اول فرسایش خاک جهان نشاند، و نیز موجب تشدید تنش‌های آبی در استان‌های شمالی و بروز سیل‌های مرگبار و مخرب شد.

این فعال محیط زیست اظهار داشت: چنانچه یوزپلنگ منقرض شود گورخر ایرانی خواهد رفت، آهو و جبیر توران خواهند رفت، نه تنها پستانداران که خزندگان و پرندگان و پوشش گیاهی از بین خواهند رفت و زیستگاه نابود خواهد شد هجوم معدن کاوی و معدن داری رخ خواهد داد، جاده‌ها یکی پس از دیگری توران را قطعه قطعه خواهند کرد و ریزگرد را بر سر شاهرود آوار خواهند ساخت.

وی افزود: ما و شما اگر برای یوزپلنگ می‌جنگیم نه فقط برای نجات یک جانور بلکه برای حفظ تمام جانداران یک زیستگاه، برای حفظ اکوسیستم ارزشمند و برای حفظ تنوع زیستی که بقای خودمان هم وابسته به آنست می‌جنگیم.

مدرس حیات وحش با بیان اینکه زیستگاه توران سال ۱۳۵۵ به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره یا بیوسفر رزرو توسط سازمان جهانی یونسکو وابسته به سازمان ملل ثبت شده است، ابراز داشت: اساساً فلسفه تأسیس یونسکو رسیدن به صلح بر اساس آموزش، علم، ارتباطات و ارتقای فرهنگ است.

ولیان ادامه داد: وقتی زیرمجموعه‌ای از سازمان یونسکو منطقه‌ای را به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره معرفی می‌کند انتظار می‌رود در این منطقه فعالیت‌های آموزشی و علمی ریشه‌ای و مستمر ارائه شود.

وی افزود: سوال این است که تا چه میزان کشور ما به این بند از تدارک آموزش در زیستگاه توران پایبند بوده است؟ نمی‌خواهم فعالیت‌های آموزشی منقطع در توران را زیر سوال ببرم اما آموزش باید مستمر، با اصالت و عاشقانه انجام شود تا شاهد شرایط بهتری در توران باشیم.