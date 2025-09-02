نقشه پارک ملی توران نیازمند باز تعریف و به روز رسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، امین ولیان صبح سه شنبه در دیدار با تشکل‌های زیست محیطی شاهرود به مناسبت روز ملی یوز در محل سالن هلال احمر این شهر با بیان اینکه طرح ایمن سازی جاده عباس آباد سال ۹۵ در جمیعت دیده بان طبیعت ارائه شد، ابراز داشت: احداث روگذرهای طبیعت گرا بین دو زیستگاه توران و میان دشت مد نظر بود.

وی افزود: زمانی طرحی برای نجات یوز داده می‌شود نباید با معادلات ریاضی و دو دوتا چهارتا انسانی پیش رود بلکه باید بر اساس رفتار جانور و گونه حیات وحش منطبق باشد.

کنشگر محیط زیست با بیان اینکه نمی‌توان صرفاً با یک فنس کشی مسیر عبور یوز را بست، ابراز داشت: باید گذرگاه مناسب برای عبور تعریف شود.

ولیان تصریح کرد: آیا سندی هست که نشان دهد که یوزپلنگ از زیر گذرهای زیر پل مسیر رودهای فصلی عبور می‌کنند؟ آیا دوربین تله‌ای کار گذاشته شود که این ایده را اثبات کند؟

وی افزود: طرح روگذر از جنس طبیعت و سازه سبک تعریف شده در تمام دنیا اجرا می‌شود و نمی‌توان از یک گذرگاه آب انتظار داشت که یوز پلنگ در آن تردد کند.

عضو جمعیت دیده بان طبیعت شاهرود با بیان اینکه تردد یوزها بین توران و میان دشت اثبات شده است، طرح فنس کشی زمانی می‌تواند ثمر بخش باشد که تمام ۴۵ کیلومتر شمال توران که با استان‌های دیگر در تماس است، فنس کشی شود.

ولیان تصریح کرد: کمبود طعمه، حضور عشایر و سگ‌های گله و امنیت زیستگاه همچنان بحث برانگیز است و سوال اینکه آیا طرح‌های قبلی واقعاً به نتیجه نشست؟ جواب خیر!

وی با تاکید بر اینکه نقشه توران باید به روز رسانی شود، افزود: منطقه حفاظت شده توران پنجاه سال پیش تعریف شده و این درحالی که یوز در خارج محدوده به سمت میامی دیده شده است و چرا بازنگری در آن نمی‌شود.

مدرس حیات وحش با بیان اینکه یوزپلنگ نگین حیات وحش ایران است، ادامه داد: فنس کشی کوریدور ۱۲ کیلومتری به درستی انجام نشده و تنها چهار کیلومتر اجرایی شده است.

ولیان تصریح کرد: آیا باید منتظر ماند که تلفات یوز را در جاهای دیگه ببینیم و تعریف جدید از کوریدور ارائه شود؟

وی با بیان اینکه از رفتار تهاجمی نسبت به یوز باید پرهیز شود، افزود: دل زیستگاه بسیار مهمتر است و نجات یوزپلنگ عزم ملی می‌خواهد لذا می‌طلبد تا به آموزش یک نگاه ویژه ای و یک واحد درسی به آن اختصاص داده شود.