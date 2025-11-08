به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت سالاری مکی صبح شنبه در دیدار رییس ستاد مرکزی اعتکاف با نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: خراسان جنوبی با تکیه بر ظرفیت‌های فرهنگی، دینی و مردمی خود توانسته است طی دو سال گذشته رشد قابل توجهی در برگزاری مراسم معنوی اعتکاف داشته باشد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر در مراسم اعتکاف استان شرکت کردند که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۲۱ هزار و ۵۵۰ نفر رسید و امسال پیش‌بینی می‌شود با توجه به استقبال گسترده مردم، این تعداد از مرز، ۲۷ هزار و ۸۰۰ نفر فراتر رود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: این توفیق حاصل همکاری مجموعه‌های مختلف از جمله بسیج دانش آموزی، آموزش و پرورش، استانداری و صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی و مردمی است.

وی افزود: امروز خراسان جنوبی نخستین استان کشور است که سامانه جامعه اعتکاف جنوبی را طراحی و اجرا کرده است که این سامانه از سطح استانی تا شهرستانی و حتی برای هر مسجد فعال است.

سالاری‌مکی در ادامه گفت: ۴۳ درصد از معتکفان دانش‌آموز سال گذشته از طریق تکثیر گروه‌های هم سال جذب شدند و این نشان می‌دهد برنامه‌ریزی فرهنگی و رسانه‌ای منسجم می‌تواند نقشی مؤثر در گسترش فرهنگ اعتکاف داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم توسعه «اعتکاف های دانش‌آموزی» در مدارس برای ترویج فرهنگ معنوی، تأکید کرد: شورای آموزش و پرورش باید به این موضوع نگاه ویژه‌ای داشته باشد تا ارتباط بین مدرسه و مسجد تقویت شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی همچنین از اجرای برنامه‌های محتوایی ویژه در حوزه جنگ شناختی و تدبر در قرآن خبر داد و گفت: سال گذشته در ایام اعتکاف، برنامه تدبر در قرآن با حضور اساتید برجسته برگزار شد که امسال این مسیر ادامه دارد.

وی افزود: با همراهی حوزه‌های علمیه، طلاب خواهر و برادر به‌صورت گسترده در مساجد حضور دارند و مسئولیت تبلیغی و فرهنگی اعتکاف را بر عهده گرفته‌اند.

سالاری‌مکی تصریح کرد: با توجه به استقبال فراوان مردم، برخی مساجد مرکز استان بیرجند ظرفیتشان تکمیل شده است و اگر زیر ساخت‌ها فراهم و مساجد جدیدی تحت پوشش برنامه اعتکاف بروند، معتکافان استان از مرز ۳۰ هزار عبور خواهد کرد.

وی تأکید کرد: در کنار اعتکاف شهری احیای اعتکاف دانش آموزی از اولویت‌های اصلی است و از روحانیون و فعالان فرهنگی درخواست شده در هر منطقه حداقل یک مسجد را برای برگزاری اعتکاف آماده‌سازی کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: با محوریت رهنمودهای نماینده ولی‌فقیه در استان، تمام تلاش ما بر این است که اعتکاف نه فقط یک آیین عبادی، بلکه یک حرکت فرهنگی، تربیتی و اجتماعی برای تقویت ایمان، معرفت و همبستگی دینی مردم باشد.

سالاری گفت: مردم خراسان جنوبی همانگونه که در اعتکاف پیشتاز هستند در سایر برنامه‌ها چون طرح زندگی با آیه‌ها و زیارت اربعین نیز در قله هستند.