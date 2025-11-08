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۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

سالاری: مردم خراسان جنوبی در قله مشارکت در برنامه‌های معنوی هستند

سالاری: مردم خراسان جنوبی در قله مشارکت در برنامه‌های معنوی هستند

بیرجند- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی همانگونه که در اعتکاف پیشتاز هستند، در برنامه هایی چون طرح زندگی با آیه ها و زیارت اربعین در قله مشارکت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت سالاری مکی صبح شنبه در دیدار رییس ستاد مرکزی اعتکاف با نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: خراسان جنوبی با تکیه بر ظرفیت‌های فرهنگی، دینی و مردمی خود توانسته است طی دو سال گذشته رشد قابل توجهی در برگزاری مراسم معنوی اعتکاف داشته باشد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر در مراسم اعتکاف استان شرکت کردند که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۲۱ هزار و ۵۵۰ نفر رسید و امسال پیش‌بینی می‌شود با توجه به استقبال گسترده مردم، این تعداد از مرز، ۲۷ هزار و ۸۰۰ نفر فراتر رود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: این توفیق حاصل همکاری مجموعه‌های مختلف از جمله بسیج دانش آموزی، آموزش و پرورش، استانداری و صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی و مردمی است.

وی افزود: امروز خراسان جنوبی نخستین استان کشور است که سامانه جامعه اعتکاف جنوبی را طراحی و اجرا کرده است که این سامانه از سطح استانی تا شهرستانی و حتی برای هر مسجد فعال است.

سالاری‌مکی در ادامه گفت: ۴۳ درصد از معتکفان دانش‌آموز سال گذشته از طریق تکثیر گروه‌های هم سال جذب شدند و این نشان می‌دهد برنامه‌ریزی فرهنگی و رسانه‌ای منسجم می‌تواند نقشی مؤثر در گسترش فرهنگ اعتکاف داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم توسعه «اعتکاف های دانش‌آموزی» در مدارس برای ترویج فرهنگ معنوی، تأکید کرد: شورای آموزش و پرورش باید به این موضوع نگاه ویژه‌ای داشته باشد تا ارتباط بین مدرسه و مسجد تقویت شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی همچنین از اجرای برنامه‌های محتوایی ویژه در حوزه جنگ شناختی و تدبر در قرآن خبر داد و گفت: سال گذشته در ایام اعتکاف، برنامه تدبر در قرآن با حضور اساتید برجسته برگزار شد که امسال این مسیر ادامه دارد.

وی افزود: با همراهی حوزه‌های علمیه، طلاب خواهر و برادر به‌صورت گسترده در مساجد حضور دارند و مسئولیت تبلیغی و فرهنگی اعتکاف را بر عهده گرفته‌اند.

سالاری‌مکی تصریح کرد: با توجه به استقبال فراوان مردم، برخی مساجد مرکز استان بیرجند ظرفیتشان تکمیل شده است و اگر زیر ساخت‌ها فراهم و مساجد جدیدی تحت پوشش برنامه اعتکاف بروند، معتکافان استان از مرز ۳۰ هزار عبور خواهد کرد.

وی تأکید کرد: در کنار اعتکاف شهری احیای اعتکاف دانش آموزی از اولویت‌های اصلی است و از روحانیون و فعالان فرهنگی درخواست شده در هر منطقه حداقل یک مسجد را برای برگزاری اعتکاف آماده‌سازی کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: با محوریت رهنمودهای نماینده ولی‌فقیه در استان، تمام تلاش ما بر این است که اعتکاف نه فقط یک آیین عبادی، بلکه یک حرکت فرهنگی، تربیتی و اجتماعی برای تقویت ایمان، معرفت و همبستگی دینی مردم باشد.

سالاری گفت: مردم خراسان جنوبی همانگونه که در اعتکاف پیشتاز هستند در سایر برنامه‌ها چون طرح زندگی با آیه‌ها و زیارت اربعین نیز در قله هستند.

کد مطلب 6648354

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