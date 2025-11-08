بخش ویژه «پیامبر اعظم (ص)» به المپیاد علمی طلاب اضافه شد

حجت‌الاسلام محمد فرهودی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره موضوع جدیدی که برای بخش ویژه مسابقات علمی طلاب در نظر گرفته شده، اظهار کرد: به مناسبت هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص)، تصمیم گرفته شد که موضوع بخش ویژه مسابقات علمی امسال در عنوان «تاریخ» با محور زندگی و سیره پیامبر اعظم (ص) برگزار شود.

وی بیان داشت: این اقدام با هدف تعمیق شناخت طلاب نسبت به سیره پیامبر اسلام و تقویت بنیه علمی در این زمینه طراحی شده است.

مدیر امور تحصیلی حوزه‌های علمیه در خصوص مهلت ثبت‌نام در این بخش اظهار کرد: طلاب علاقه‌مند می‌توانند تا ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه پیشخوان حوزه‌های علمیه برای شرکت در این بخش ثبت‌نام کنند.

وی در مورد منابع امتحانی بخش ویژه پیامبر اعظم (ص) گفت: در سطح مقدمات (پایه‌های ۱ تا ۳) کتاب فرازهایی از زندگانی پیامبر اسلام (ص) اثر آیت‌الله سبحانی و جلد ۱ تاریخ اسلام اثر مهدی پیشوایی به ترتیب به عنوان منابع استانی و کشوری در نظر گرفته شده است.

حجت‌الاسلام فرهودی ادامه داد: برای متقاضیان سطح یک (پایه‌های ۴ تا ۶) کتاب تاریخ اسلام تا سال چهلم هجری اثر اصغر منتظرالقائم و کتاب فروغ ابدیت (از حوادث سال اول هجرت تا آخر کتاب) اثر آیت‌الله سبحانی و برای سطح عالی (پایه‌های ۷ تا خارج) کتاب صفوه الصحیح من سیره النبی الاعظم (ص) اثر جعفر مرتضی عاملی و موسوعه التاریخ الاسلامی جلد ۲ آیت‌الله یوسفی غروی به ترتیب به عنوان منابع استانی و کشوری انتخاب شده است.

مدیر امور تحصیلی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه المپیاد علمی طلاب در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می‌شود، تصریح کرد: آزمون مرحله استانی این رویداد علمی در روز پنجشنبه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴ ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.

به گفته حجت‌الاسلام فرهودی، مرحله کشوری این المپیاد در روزهای هشتم، نهم و دهم بهمن ماه برگزار می‌شود.