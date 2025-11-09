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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

مسابقات علمی طلاب ۲۹ آبان برگزار می‌شود

مسابقات علمی طلاب ۲۹ آبان برگزار می‌شود

به مناسبت هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اعظم(ص)، بخش ویژه مسابقات علمی طلاب، امسال با عنوان «تاریخ» و محوریت زندگی و سیره پیامبر اسلام(ص) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اعظم (ص)، بخش ویژه مسابقات علمی امسال با عنوان «تاریخ» و محوریت زندگی و سیره پیامبر اسلام (ص) برگزار می‌شود.

طلاب علاقه‌مند سراسر کشور (که در مرحله اول موفق به ثبت‌نام نشده‌اند) تا ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه پیشخوان حوزه‌های علمیه http://reg.ismc.ir/rules/۶۵۵ می‌توانند ثبت‌نام کنند.

زمان برگزاری آزمون مرحله استانی پنج‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴ ساعت ۹ صبح است و افرادی که در مرحله اول توسط مدرسه یا مدیریت استان ثبت‌نام شده‌اند، از ثبت‌نام مجدد خودداری کنند.

کد مطلب 6649523
فاطمه علی آبادی

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