به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اعظم (ص)، بخش ویژه مسابقات علمی امسال با عنوان «تاریخ» و محوریت زندگی و سیره پیامبر اسلام (ص) برگزار می‌شود.

طلاب علاقه‌مند سراسر کشور (که در مرحله اول موفق به ثبت‌نام نشده‌اند) تا ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه پیشخوان حوزه‌های علمیه http://reg.ismc.ir/rules/۶۵۵ می‌توانند ثبت‌نام کنند.

زمان برگزاری آزمون مرحله استانی پنج‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴ ساعت ۹ صبح است و افرادی که در مرحله اول توسط مدرسه یا مدیریت استان ثبت‌نام شده‌اند، از ثبت‌نام مجدد خودداری کنند.