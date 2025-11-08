جشنواره تئاتر مازندران در ساری آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سی وهفتمین جشنواره تئاتر استان مازندران از صبح شنبه با حضور گروه‌های نمایشی از شهرهای مختلف استان در مجتمع فرهنگی و هنری ساری آغاز به کار کرد.

این جشنواره به همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و با همکاری انجمن هنرهای نمایشی استان برگزار می‌شود و آثار برگزیده در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی به رقابت می‌پردازند.

در نخستین اجرای روز نخست با نمایش «شرق دور شرق نزدیک» به نویسندگی حمیدرضا نعیمی و کارگردانی شهاب مجدی روی صحنه رفت. در ادامه، نمایش «ایست‌گاه» به نویسندگی کامبیز میرزایی و کارگردانی درسا بی‌آزاری از تنکابن اجرا می‌شود.

در روزهای آینده نیز گروه‌هایی از شهرهای نکا، قائم‌شهر، بابل، رامسر، آمل و بهشهر آثار خود را در بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی اجرا می‌کنند.

از جمله آثار این دوره می‌توان به نمایش‌های «سیاه از سیاه» به نویسندگی و کارگردانی اسماعیل حسن‌پور، «کسوف» به کارگردانی سید امیررضا موسوی، «نوری در تاریکی» به کارگردانی حسین غلامی، «سلول سیاه» به کارگردانی سهیل شیخ‌متولی، «طالب و زهره» به کارگردانی پونه قدیری، «برف‌چال» به کارگردانی مهیار هزارجریبی، «سلطان مار» اثر بهرام بیضایی با کارگردانی پارسا کامکار، «گوی‌ها گم شده‌اند» به کارگردانی فریبرز رسولی‌پور و «عشق در قطاری که تمام نشد» به کارگردانی مجتبی باحشمت اشاره کرد.

نمایش‌ها در تالار مرکزی ساری، محوطه تالار مرکزی و بلک باکس مجتمع فرهنگی هنری ساری برگزار می‌شود.

مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره تئاتر استان مازندران روز دوشنبه ۱۹ آبان ساعت ۱۷ در تالار مرکزی ساری برگزار خواهد شد و برگزیدگان دو بخش صحنه‌ای و خیابانی معرفی می‌شوند.

این رویداد با هدف حمایت از تولیدات نمایشی، شناسایی استعدادهای تئاتری و ارتقای سطح کیفی آثار استان مازندران برگزار شده است.