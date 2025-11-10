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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۱۸

بسته خبری نوزدهم آبان ماه خبرگزاری مهر استان کردستان

بسته خبری نوزدهم آبان ماه خبرگزاری مهر استان کردستان

سنندج- بسته خبری نوزدهم آبان ماه خبرگزاری مهر استان کردستان به مهمترین اخبار و رویدادهای این استان می‌پردازد.

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کد مطلب 6651729

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