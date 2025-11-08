خسارت به شبکه برق به دلیل برخورد خودروی سواری با تیر برق در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تبریز، طی ساعت ۲:۲۳ بامداد امروز به دنبال برخورد یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ بامداد امروز با تیر برق در مسیر تراکتورسازی پس از پل هوایی موجب شکستگی دو تیر برق و انحراف یک پایه شد

بلافاصله پس از اعلام گزارش سانحه، تیم‌های عملیاتی امور برق اندیشه با همراهی همکاران امور بهره‌برداری و امور نوسازی در سریع‌ترین زمان در محل حاضر شدند و عملیات اصلاح شبکه و تعویض تیر شکسته را با سرعت و دقت آغاز شد.

در راستای اجرای عملیات اصلاح شبکه و به منظور تأمین برق موقت محدوده ضمن هماهنگی لازم با پدافند غیرعامل یک دستگاه ژنراتور اضطراری به محل حادثه اعزام گردید.

در حال حاضر تیم‌های امور نوسازی و بهره‌برداری برق اندیشه در حال اصلاح شبکه، تعویض تیرهای آسیب‌دیده و بازسازی خطوط هستند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، وضعیت شبکه برق منطقه به حالت عادی بازگردد.