خسارت به شبکه برق به دلیل برخورد خودروی سواری با تیر برق در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تبریز، طی ساعت ۲:۲۳ بامداد امروز به دنبال برخورد یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ بامداد امروز با تیر برق در مسیر تراکتورسازی پس از پل هوایی موجب شکستگی دو تیر برق و انحراف یک پایه شد
بلافاصله پس از اعلام گزارش سانحه، تیمهای عملیاتی امور برق اندیشه با همراهی همکاران امور بهرهبرداری و امور نوسازی در سریعترین زمان در محل حاضر شدند و عملیات اصلاح شبکه و تعویض تیر شکسته را با سرعت و دقت آغاز شد.
در راستای اجرای عملیات اصلاح شبکه و به منظور تأمین برق موقت محدوده ضمن هماهنگی لازم با پدافند غیرعامل یک دستگاه ژنراتور اضطراری به محل حادثه اعزام گردید.
در حال حاضر تیمهای امور نوسازی و بهرهبرداری برق اندیشه در حال اصلاح شبکه، تعویض تیرهای آسیبدیده و بازسازی خطوط هستند تا در کوتاهترین زمان ممکن، وضعیت شبکه برق منطقه به حالت عادی بازگردد.
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