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۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۲۸

خسارت به شبکه برق به دلیل برخورد خودروی سواری با تیر برق در تبریز

خسارت به شبکه برق به دلیل برخورد خودروی سواری با تیر برق در تبریز

تبریز- بامداد امروز، یک دستگاه خودروی سواری در مسیر تراکتورسازی تبریز پس از پل هوایی با تیر برق برخورد کرد که موجب خسارت به شبکه برق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تبریز، طی ساعت ۲:۲۳ بامداد امروز به دنبال برخورد یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ بامداد امروز با تیر برق در مسیر تراکتورسازی پس از پل هوایی موجب شکستگی دو تیر برق و انحراف یک پایه شد

بلافاصله پس از اعلام گزارش سانحه، تیم‌های عملیاتی امور برق اندیشه با همراهی همکاران امور بهره‌برداری و امور نوسازی در سریع‌ترین زمان در محل حاضر شدند و عملیات اصلاح شبکه و تعویض تیر شکسته را با سرعت و دقت آغاز شد.

در راستای اجرای عملیات اصلاح شبکه و به منظور تأمین برق موقت محدوده ضمن هماهنگی لازم با پدافند غیرعامل یک دستگاه ژنراتور اضطراری به محل حادثه اعزام گردید.

در حال حاضر تیم‌های امور نوسازی و بهره‌برداری برق اندیشه در حال اصلاح شبکه، تعویض تیرهای آسیب‌دیده و بازسازی خطوط هستند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، وضعیت شبکه برق منطقه به حالت عادی بازگردد.

کد مطلب 6648757

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