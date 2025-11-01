پرداخت مالیات مشارکت برد-برد دولت و بخش خصوصی است

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر روحی روز شنبه در جلسه نشست مشترک با فعالان اقتصادی مراغه، مالیات را منبع تأمین زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور برشمرد و اظهار کرد: انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی در تعامل با فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی، با انعطاف بیشتری عمل کرده و ساز و کارهای حمایتی را برای تقویت تولید و حفظ اشتغال در شهرستان‌ها به ویژه مناطق صنعتی فراهم سازد.

وی با بیان اینکه قطعی برق واحدهای صنعتی در نتیجه ناترازی انرژی موجب کاهش تولید و تهدید درآمد فعالان بخش خصوصی شده و نیازمند حمایت و همراهی بیشتر دولت است، افزود: در حالی که مالیات پرداختی واحدهای تولیدی در تأمین راه‌ها و زیرساخت‌های کشور نقش آفرین است، ناترازی در بخش انرژی باعث تعطیلی چند روزه صنایع و افت محسوس تولید شده و این امر به بازار داخلی و صادراتی واحدها آسیب می‌زند.

روحی اضافه کرد: کاهش تولید و از دست رفتن بازارهای صادراتی در نتیجه این تعطیلی‌ها، موجب فشار مضاعف بر فعالان بخش خصوصی می‌شود، در حالی که این فعالان انتظار دارند دولت در قبال این همکاری اقتصادی، مشوق‌ها و بخشودگی‌های لازم را اعمال کند.

وی با اشاره به اینکه فعالان بخش خصوصی آذربایجان شرقی در ایام بحرانی و شرایط دشوار اقتصادی همواره پای کار بوده‌اند و در کنار دولت فعالیت کرده‌اند، گفت: به همین دلیل حمایت از آنان در قالب معافیت‌ها یا تسهیل مالیاتی ضروری است.

روحی ادامه داد: آذربایجان‌شرقی دارای ساختار اقتصادی خصوصی‌محور است و بیش از ۹۴ درصد گردش مالی استان در اختیار بخش خصوصی است، از این‌رو مطالبه‌گری فعالان این حوزه منطقی و متناسب با نقش واقعی آنان در تولید و اقتصاد کشور است.

وی در پایان گفت: استمرار این گفت‌وگوها موجب هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی در مسیر توسعه پایدار خواهد شد.