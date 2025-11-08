انتقاد از دخالت افراد فاقد صلاحیت در حوزه رادیولوژی

یداله سهرابی در گفتگو با مهر، به بهانه روز جهانی رادیولوژی به جایگاه این رشته پزشکی و چالش‌های صنفی و حرفه‌ای این حوزه در ایران، اشاره کرد و گفت: بدون تردید، رشته رادیولوژی یکی از ارکان اصلی نظام تشخیص و درمان در پزشکی نوین است. تقریباً هیچ بخش درمانی نیست که بدون بهره‌گیری از خدمات تصویربرداری بتواند به طور کامل فعالیت کند.

وی افزود: پزشکان رادیولوژیست با استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند سی‌تی‌اسکن، ام آر آی، سونوگرافی و ماموگرافی، نقش بی‌بدیلی در تشخیص زودهنگام و دقیق بیماری‌ها دارند. با این حال، جایگاه واقعی این تخصص در کشور ما هنوز به طور شایسته شناخته و حمایت نشده است.

سهرابی درباره مهم‌ترین مشکلات صنفی و کاری متخصصان رادیولوژی در ایران، گفت: متأسفانه رادیولوژیست‌ها با چالش‌های متعددی مواجه هستند. یکی از اساسی‌ترین مشکلات، دخالت‌های غیرتخصصی در این حوزه است. در برخی موارد، افراد فاقد صلاحیت تخصصی در روند انجام یا تفسیر تصاویر پزشکی دخالت می‌کنند؛ موضوعی که هم امنیت بیماران را تهدید می‌کند و هم شأن علمی این رشته را زیر سوال می‌برد.

رئیس کمیسیون دارو و تجهیزات نظام پزشکی ادامه داد: از سوی دیگر، تعرفه‌های پایین خدمات تصویربرداری در مقایسه با هزینه‌های سنگین تجهیزات، پرسنل و نگهداری، فشار مضاعفی بر مراکز رادیولوژی وارد کرده است، به ویژه مراکز خصوصی و شهرستان‌ها که توان مالی محدودی دارند.

رئیس نظام پزشکی شهرستان نوشهر، درباره تأثیر نوسانات اقتصادی و هزینه‌های تجهیزات بر مراکز رادیولوژی، گفت: تقریباً قسمت عمده تجهیزات تصویربرداری وارداتی بوده و به شدت به نرخ ارز وابسته‌اند. افزایش قیمت ارز باعث شده که خرید دستگاه‌های جدید، تأمین قطعات مصرفی و حتی خدمات پس از فروش بسیار دشوار شود. بسیاری از مراکز ناچارند با دستگاه‌های قدیمی کار کنند و امکان به‌روزرسانی تجهیزات خود را با این تعرفه‌ها ندارند. این وضعیت مستقیماً بر کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران اثر می‌گذارد و ناعادلانه است که مراکز تخصصی با چنین فشارهایی مواجه باشند.

وی در خصوص نقش نهادهای صنفی مانند سازمان نظام پزشکی در رفع این مشکلات، اظهار داشت: سازمان نظام پزشکی به عنوان نهاد صنفی و حرفه‌ای جامعه پزشکی، وظیفه دارد از حقوق اعضا دفاع کرده و صدای آنها را به گوش سیاست‌گذاران، تصمیم سازان و تصمیم گیران نظام سلامت برساند. ما در شورای عالی نظام پزشکی، پیگیر اصلاح تعرفه‌ها، ساماندهی مالکیت و بهره‌برداری از مراکز تصویربرداری و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز در این حوزه هستیم. البته تحقق این اهداف مستلزم همکاری نزدیک وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر و مجلس شورای اسلامی است.

سهرابی در پایان گفت: روز جهانی رادیولوژی یادآور نقش بی‌بدیل رادیولوژیست‌ها در حفظ و ارتقای سلامت جامعه است و همکاران رادیولوژیست ما در خط مقدم تشخیص بیماری‌ها قرار دارند و تلاش بی‌وقفه آنها، سهم بزرگی در نجات جان بیماران ایفا می‌نماید. امیدوارم با همدلی، اتحاد صنفی و پیگیری‌های هدفمند، بتوانیم جایگاه واقعی این رشته ارزشمند را تثبیت کنیم. آینده پزشکی بدون رادیولوژی قابل تصور نیست، و من به آینده این رشته و جامعه علمی آن بسیار امیدوارم.