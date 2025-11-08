شاهی: بیش از ۱۳۱ هزار آزمایش کنترل کیفی خاک در زنجان انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز شاهی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به عنوان یکی ازهای دولتی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، همراه با ۳۱ واحد استانی در کشور، نقش محوری در کنترل کیفیت پروژه‌های عمرانی، ساخت‌وسازها و طرح‌های زیرساختی دارد و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استانداردهای بین‌المللی، خدمات تخصصی در حوزه آزمایش‌های خاک، بتن، آسفالت و مصالح ساختمانی ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: استان زنجان به لحاظ لرزه‌خیزی در منطقه‌ای با خطر نسبی زیاد طبق آئین‌نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران قرار دارد، از این رو توسعه پایدار تنها در سایه کیفیت محقق می‌شود. امروزه همه کشورها برای دستیابی به جامعه‌ای پایدار و برخوردار از آسایش و رفاه، توسعه‌ای را دنبال می‌کنند که محور آن کیفیت در تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است.

شاهی افزود: در یک سال نخست فعالیت دولت چهاردهم، بیش از ۱۳۱ هزار و ۴۰۹ آزمایش کنترل کیفی در حوزه‌های آسفالت، بتن، خاک، مصالح ساختمانی، مطالعات مسیر و آزمایش‌های شیمی و فیزیک توسط آزمایشگاه استان انجام شده است. همچنین در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز ۵۲ هزار و ۸۹ مورد آزمایش در پروژه‌های مختلف به اجرا درآمده است.

مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان زنجان گفت: پس از صنعت نفت، عظیم‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در کشور در بخش راه و مسکن انجام می‌شود و تنها از طریق کنترل دقیق کیفیت می‌توان از هدررفت سرمایه‌های ملی جلوگیری کرد.

پروژه‌های شاخص تحت کنترل کیفی آزمایشگاه زنجان

شاهی به پروژه‌های مهم تحت پوشش این اشاره کرد و گفت: پروژه‌های کوی ارم (لیل‌آباد) به وسعت ۳۷۰ هکتار به عنوان یکی از بزرگترین طرح‌های نهضت ملی مسکن استان، پروژه‌های اقدام ملی مسکن در شهر زنجان و شهرستان‌ها، و همچنین پروژه‌های بزرگراهی و آزادراهی از جمله روکش آزادراه زنجان–قزوین، قطعات ۲، ۴ و ۵ محور سلطانیه–قیدار–کبودرآهنگ، راه اصلی بناب–منجیل و راه‌آهن ایستگاه سبز–پل دختر تحت نظارت و کنترل کیفی آزمایشگاه استان قرار دارند.

وی ادامه داد: در حوزه پروژه‌های وزارت نیرو نیز سد مراش و سد بلوبین از پروژه‌های مهمی هستند که واحدهای آزمایشگاهی مستقر در محل، عملیات اجرایی روزانه را پایش کرده و نتایج آزمایش‌ها را به دستگاه نظارت و مشاور پروژه ارائه می‌کنند.

شاهی افزود: اکثر شهرداری‌های استان، از جمله شهرداری زنجان، برای ارتقای کیفیت پروژه‌های عمرانی، همکاری گسترده‌ای با این دارند. از جمله می‌توان به پروژه پل شهیدان کریمی و کنترل کیفی مصالح مصرفی در کارخانه‌های آسفالت بناب و سارمساقلو اشاره کرد.

مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان زنجان با اشاره به اهمیت استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت (QMS) گفت: این موفق به دریافت استانداردهای بین‌المللی ISO 9001 و ISO 17025 در حوزه مدیریت کیفیت و صلاحیت آزمایشگاهی شده است که نشان‌دهنده توانمندی و شایستگی این مجموعه در انجام آزمون‌های تخصصی است. همچنین دارای گواهینامه ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و محیط زیست (HSE-MS) است.

شاهی به فعالیت‌های واحد تحقیق و توسعه (R&D) اشاره کرد و افزود: این واحد با همکاری سازمان ملی استاندارد در تدوین استانداردها، ارائه مقالات و نتایج پژوهشی در همایش‌های ملی از جمله هفدهمین همایش و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین‌آلات نقش فعالی ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: در حوزه آموزش نیز تاکنون سه کارگاه و وبینار آموزشی ویژه کارشناسان، مشاوران و پیمانکاران نظام فنی و اجرایی برگزار شده و بیش از ۱۴۰۰ نفرساعت آموزش تخصصی برای کارکنان اجرا شده است.

پوشش ۹۰ درصد نیازهای آزمایشگاهی استان زنجان و تجهیز به فناوری‌های نوین

شاهی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، توانمندی‌ها و تجهیزات موجود پاسخگوی ۹۰ درصد نیازهای فنی و آزمایشگاهی دستگاه‌های اجرایی استان است و تنها بخشی از آزمایش‌های خاص از طریق دفتر مرکزی در تهران انجام می‌شود.

وی ادامه داد: آزمایشگاه زنجان به‌زودی به تجهیزات خاص از جمله دستگاه‌های تعیین عملکرد قیر (PG)، تعیین نفوذ یون کلر در بتن (RCPT و RCPMT)، تعیین دوام رطوبتی آسفالت (TSR) و آزمایش‌های سایش و مقاومت خمشی پیور مجهز خواهد شد.

اقدامات شاخص در حوزه مدیریت روسازی راه‌ها

مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان زنجان گفت: در راستای افزایش بهره‌وری، شفافیت و رضایت مشتریان، با استفاده از سامانه‌های دیجیتال و از جمله سامانه آزمایشگاه من (CRM)، امکان دسترسی برخط کارفرمایان و مشاوران به اطلاعات و نتایج آزمایشگاهی را فراهم کرده و گامی مؤثر در تحقق دولت الکترونیک برداشته است.

شاهی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای مختلف گفت: ارتقای کیفیت پروژه‌های عمرانی نیازمند همکاری جمعی است. آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان زنجان به عنوان عضو شورای فنی استانداری و آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد، نقش فعالی در کمیته‌های نظارت و کیفیت استان ایفا می‌کند.

وی با تأکید بر لزوم نظارت دقیق‌تر بر عملکرد آزمایشگاه‌های خصوصی افزود: عملکرد این آزمایشگاه‌ها، به‌ویژه در پروژه‌های پراکنده نظیر طرح‌های عمرانی بخشداری‌ها و دهیاری‌ها، باید با دقت و وسواس بیشتری رصد شود تا کیفیت به عنوان محور توسعه پایدار در تمامی پروژه‌ها تضمین گردد.