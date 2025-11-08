تداوم یورش گسترده نظامیان اسرائیلی به کرانه باختری و مصادره خودروها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، منابع خبری از یورش گسترده شهرک نشینان به فلسطینی ها در مناطق مختلف کرانه باختری خبر دادند که شماری زخمی برجای گذاشت.

نظامیان اسرائیلی به بیتا و بورین در جنوب نابلس، رایا در جنوب جنین، عین الدیوک در نزدیکی اریحا، وادی سعیر در شمال الخلیل، خربه ابوفلاح در رام الله، ترمسعیا در شمال رام الله، بیت دجن در شرق نابلس، عقربا در جنوب نابلس و تل ماعین در شرق یطا حمله ور شدند.

منابع فلسطینی از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به شهرک سلواد در شمال شرق رام الله خبر دادند. این منابع اعلام کردند که اشغالگران خودروهای فلسطینی ها را مصادره کرده و با خود بردند.

همزمان شهرک نشیان صهیونیست امروز درختان زیتون در شهرک دیر جریر در شرق رام الله را کندند.

در حومه شهرک رایا در جنوب شرق جنین نیز فلسطینی ها با شهرک نشینان صهیونیست درگیر شدند.

همچنین شهرک نشیان به فلسطینی ها در واد سعیردر شمال شرق الخلیل در کرانه باختری حمله ور شدند.