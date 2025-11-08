تحقق رسالت تبلیغی در گرو نوآوری، تبیین و حضور فعال در میدان رسانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین رضا عزتزمانی، روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با اشاره به جایگاه خطیر تبلیغ دین و رسالت مبلغان اظهار داشت: تکریم خادمان قرآن و فعالان عرصه تبلیغ دینی، پاسداشت مجاهدتهایی است که در مسیر تحقق رسالت الهی انجام میشود و باید با قوت بیشتر در سنگرهای بعدی ادامه یابد.
تلاوت آیهای که رهبر انقلاب بر آن تأکید کردند
حجتالاسلام عزتزمانی با اشاره به تلاوت آیه شریفه «وَالَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ» در این مراسم گفت: تفسیر این آیه بر عهده اساتید است، اما به مناسبت این محفل تبلیغی و تبیینی، مایلم نکاتی از فرمایشات مقام معظم رهبری را که چند سال پیش در دیداری خصوصی درباره این آیه بیان فرمودند، به عنوان چراغ راه یادآور شوم.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در آن دیدار تأکید کردند که نخستین نشانه تحقق این آیه آن است که از سخن خدا، حکم خدا و تلاش برای اجرای امر الهی در زمین کوتاه نیایید. ایشان فرمودند تبلیغ دین خدا، رسالتی بزرگ و سرمایهای عظیم است که بر دوش مبلغان نهاده شده و باید با همه توان در این مسیر گام برداشت.
نترسیدن از حاشیهها و فتنهها
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در همان دیدار فرمودند «زمانی که دشمن با ابزار رسانهای، حاشیهسازیها و فتنهها میکوشد تا اراده و عزم ما را در مسیر تحقق حق بلرزاند، آن روز روز شکست ماست.»
وی تأکید کرد: قوت، اعتماد و اعتقاد به خدای متعال و باور به حمایت او در مسیر تحقق امر الهی، کلید اصلی موفقیت مبلغان و اهل تبلیغ است.
خداوند کفایتکننده در همه سختیهاست
حجتالاسلام عزتزمانی با اشاره به تعبیر قرآنی «وَکَفَی بِاللَّهِ حَسِیبًا» گفت: در محاسبه سختیها، فشارها، کمتوجهیها و گاه رفتارهای ناجوانمردانه، خداوند متعال کفایتکننده است و باید به او توکل کرد.
وی خاطرنشان کرد: نباید در مسیر تبلیغ دین خدا کوتاه آمد یا پرچم این رسالت را بر زمین گذاشت.
راه تحقق رسالت تبلیغی، خلاقیت و نوآوری است
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت تحول در عرصه تبلیغ دین گفت: مقام معظم رهبری در همان بیانات تأکید کردند که راه تحقق این وظیفه خطیر، بهرهگیری از خلاقیت، نوآوری و به میدان آوردن استعدادهای متکثر و گوناگون است.
وی افزود: ایشان فرمودند که «گمان نکنید در این جنگ نابرابر و تمامعیار در برابر دشمن قدارهکش، که همه دارایی و سرمایه خود را به میدان آورده است، بتوانید با همان روشهای سنتی و بدون تحول خاص، موفق شوید».
نوآوری با تکیه بر سنتهای اصیل دینی
حجتالاسلام عزتزمانی اظهار داشت: امروز در سازمان تبلیغات اسلامی، آنچه با مجاهدت و تلاش نیروهای مخلص رقم میخورد، پرداختن به همین خلاقیتهاست؛ البته با نگاه عمیق به سنتهای دینی و اصیل تبلیغی.
امروز در سازمان تبلیغات اسلامی، آنچه با مجاهدت و تلاش نیروهای مخلص رقم میخورد، پرداختن به خلاقیتهاست؛ البته با نگاه عمیق به سنتهای دینی و اصیل تبلیغی
وی گفت: مسجد از آغاز، خانه خدا و ظرفیتی عظیم برای تحقق حکمرانی الهی در جامعه بوده است، اما اگر فهم تازهای از ارتباط و تعامل با مسجد، مردم، محله و نخبگان پیدا نکنیم، مسجد نمیتواند جایگاه واقعی خود را بازیابد.
هیئت؛ سرمایهای عظیم برای تحقق ارتباط مردمی
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به ظرفیت عظیم هیئات مذهبی تصریح کرد: هیئت امروز یکی از سرمایههای بیبدیل تبلیغ دین است، بهویژه در استانهایی چون لرستان که محبت اهلبیت علیهمالسلام و ابراز این ارادت در میان مردم، زبانزد عالم است.
وی افزود: امروز از اقصا نقاط دنیا از شور و شعور عزاداریهای شما سخن به میان میآید؛ بنابراین باید بیندیشیم که چگونه میتوان این ارتباط خلاقانه میان هیئت و محیط پیرامونی را گسترش داد و از آن برای هدایت فرهنگی جامعه بهره گرفت.
رسانه، میدان جدید مجاهدت تبلیغی
حجتالاسلام عزتزمانی با اشاره به نقش تعیینکننده رسانه در نبرد فرهنگی امروز گفت: در شرایطی که دشمن با بهرهگیری از رسانه و فضاهای تبلیغاتی مصنوعی، ذهنها، دلها و افکار جوانان را در محاصره تبلیغاتی تمامعیار قرار داده است، وظیفه ما سنگینتر از گذشته است.
وی تأکید کرد: باید از همین جنس خلاقیتها بهره گرفت تا مردم و فعالان فرهنگی در میدان تبلیغ حضور مؤثر داشته باشند و بتوانند در مقابل این هجمه رسانهای بایستند.
تبیین برای همه اقشار جامعه، حتی مخالفان
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در آن دیدار به صراحت فرمودند که تبیین، وظیفه همه مبلغان و خادمان دین است و این تبیین باید برای همه اقشار جامعه صورت گیرد.
وی به نقل از رهبر معظم انقلاب گفت: «رهبر انقلاب فرمودند همانگونه که برای بانوان، نوجوانان، هیئات و مساجد باید تولید محتوا و سخن تازه داشته باشید، برای مخالفان نیز باید حرف داشته باشید.»
تبیین مؤثر باید همه اقشار جامعه را مخاطب قرار دهد
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم گسترش دایره تبیین گفت: مقام معظم رهبری تأکید دارند که تبلیغ و تبیین باید برای همه اقشار جامعه صورت گیرد، حتی برای کسانی که در گفتوگو با شما تعارض دارند یا در فهم مسائل دینی و اجتماعی با شما متفاوت میاندیشند.
وی افزود: مبلغان دین باید سعهصدر، قدرت و مهارت تولید محتوا متناسب با نیاز هر مخاطب را داشته باشند؛ بهگونهای که حتی اگر مخاطب سخن شما را نپذیرد، عمق و حقیقت پیام بتواند در جان او اثر بگذارد.
عزتزمانی تصریح کرد: حرف مؤثر و جاندار آن است که دل و ذهن مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد و اگر قرار باشد این سخن در جامعه اثرگذار باشد، باید همه آحاد جامعه را مخاطب خود بداند.
انقلاب اسلامی متعلق به همه مردم ایران است
حجتالاسلام عزتزمانی در بخش دیگری از سخنانش به تبیین نگاه جامع انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: یکی از نواقصی که در طول سالهای گذشته تلاش کردهایم آن را برطرف کنیم، این بوده که گاه تصور میشد سازمان تبلیغات اسلامی و به طور کلی جریان تبلیغ دینی، فقط برای گروه یا قشر خاصی فعالیت میکند؛ در حالی که حقیقت، غیر از این است.
وی ادامه داد: حجتالاسلام قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، خدمت مقام معظم رهبری رسیدند، از ایشان پرسیدند وقتی میفرمایید «مردم انقلابی»، آیا مقصودتان صرفاً کسانی هستند که رفتار و کنشهای انقلابی دارند؟ ایشان فرمودند: «نخیر، قید من توصیفی است؛ یعنی دارم توصیف میکنم. یعنی همه مردم ایران انقلابیاند.»
دعوت به نقشآفرینی عمومی در مسیر تبلیغ دین و انقلاب
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به این تعبیر رهبر انقلاب تأکید کرد: انقلاب اسلامی متعلق به همه مردم ایران و همه مردم لرستان است و دامنه اثرگذاری آن بسیار گسترده است.
اگر قرار باشد حرف ناب و اصیل دینی و انقلابی ما در جامعه منتقل شود، نخست باید مخاطب ما با همه مردم باشد
وی اظهار داشت: اگر قرار باشد حرف ناب و اصیل دینی و انقلابی ما در جامعه منتقل شود، نخست باید مخاطب ما با همه مردم باشد، و دوم اینکه همه مردم باید فرصت نقشآفرینی پیدا کنند.
حجتالاسلام عزتزمانی تصریح کرد: آنچه رهبر معظم انقلاب از ما مطالبه دارند، فراهم کردن زمینه برای نقشآفرینی همه اقشار مردم در تبیین و تحقق اهداف انقلاب اسلامی است؛ و این مأموریت خطیر، بر دوش همه خادمان عرصه تبلیغ و فرهنگ قرار دارد.
همه مردم باید میداندار تبیین باشند
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره جهاد تبیین گفت: رهبر معظم انقلاب در جلسهای مشابه، هنگامی که بحث جهاد تبیین مطرح شد، فرمودند که «اقیانوس مواج ملت را چگونه و با چه کسانی میخواهید به حرکت درآورید؟»
وی افزود: ایشان تأکید کردند که همه مردم باید میداندار تبیین باشند و نقشآفرینی کنند. مخاطبان ما تنها شنونده نیستند؛ بلکه بانوان، دختران، نوجوانان، هیئتیها و همه اقشار جامعه باید در عرصه تبیین فعال باشند.
عزتزمانی تصریح کرد: صرف شنیدن، کیف کردن و گریه کردن در میدان جنگ فرهنگی کافی نیست؛ در میدان جنگ، ما نیازمند سربازان، افسران و فرماندهانی هستیم که قدرت میدانگشایی، اثرگذاری و ایجاد فرصت برای حضور دیگران را داشته باشند.
توسعه جامعه مخاطب، وظیفه راهبردی تبلیغات اسلامی
وی با تأکید بر اینکه این نگاه، مسئولیت سنگینی بر دوش سازمان تبلیغات اسلامی میگذارد، گفت: این همان وظیفه توسعه جامعه مخاطب ماست.
به گفته او، سازمان تبلیغات اسلامی باید در این مسیر به دوگانههای مهم در عرصه محتوا و عرضه آن توجه ویژه داشته باشد.
ویترین جذاب در کنار محتوای غنی
حجتالاسلام عزتزمانی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در این باره فرمودند که همانگونه که بر تولید محتوای خوب و متعالی تأکید دارید، باید به ویترین و نحوه ارائه آن نیز بپردازید.
وی توضیح داد: نباید تنها به داشتن کتابها و محتوای سنگین و پرصفحه بسنده کنیم و بگوییم معارف اسلام را در ۷۰۰ صفحه جمع کردهایم. مهم این است که این محتوا چگونه و با چه زبانی به مخاطب عرضه میشود؟
او ادامه داد: در دنیایی که سوداگری رسانهای و تنوع ویترینهای دیجیتال هر لحظه نوجوانان را با حجم انبوهی از محتوای گوناگون مواجه میکند، لازم است ما نیز برای عرضه محتوای دینی و انقلابی، زبان روز و ابزار جذاب را به کار بگیریم تا مخاطب بتواند پیام اسلام را بهدرستی دریافت و درک کند.
تحقق رسالت تبلیغی در گرو همافزایی و حرکت جمعی است
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت وحدت و همکاری جمعی در مسیر تبلیغ دین گفت: این نگاه و باور، جز با همافزایی، دست به دست هم دادن و حرکت جمعی محقق نمیشود.
وی افزود: امروز هر توفیقی که در عرصه تبلیغ و فعالیتهای فرهنگی به دست آمده، حاصل همراهی و همدلی میان مسئولان، نیروهای مردمی و فعالان فرهنگی است.
عزتزمانی تصریح کرد: موفقیتهایی که شما در استانها و مناطق مختلف رقم میزنید، به برکت همکاری با مسئولان، نهادها و مجموعههای مردمی است؛ و همین روحیه تعامل و همافزایی، رمز ماندگاری و پیشرفت انقلاب اسلامی به شمار میرود.
تفرقه و اختلاف، آفت مجاهدت فرهنگی است
وی با اشاره به اهمیت حفظ وحدت در جبهه فرهنگی و تبلیغی گفت: هر جا به بهانه کار، نام یا عنوان سازمانی، تفرقه، اختلاف و دشمنی پدید آید، طراوت و شادابی خدمت از بین میرود و بوی خوش مجاهدت دیگر به مشام نمیرسد.
او تأکید کرد: در چنین شرایطی، تلاشها و زحمات اثرگذاری خود را از دست میدهند و دیگران نیز از برکات فعالیتهای تبلیغی بهرهمند نخواهند شد.
سهگانه میدان، رسانه و محتوا؛ ارکان جهاد تبلیغی
حجتالاسلام عزتزمانی در بخش پایانی سخنان خود به تبیین محورهای اصلی فعالیت تبلیغی اشاره کرد و گفت: سهگانه مهم «میدان، رسانه و محتوا» باید مبنای حرکت سازمان تبلیغات اسلامی قرار گیرد.
در حوزه میدان باید بررسی کنیم که ظرفیتهای میدانی ما چگونه به خط میشوند و چگونه همافزا عمل میکنند
وی اظهار داشت: در حوزه میدان باید بررسی کنیم که ظرفیتهای میدانی ما چگونه به خط میشوند و چگونه همافزا عمل میکنند. هیئت، مسجد و قرآن ظرفیتهایی هستند که باید به معنای واقعی فهم و برای آنها طراحی دقیق صورت گیرد.
رسانه و محتوا، ابزارهای کلیدی در تبیین اسلام ناب
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: امروز رسانه و هنر، ابزارهای جدی مبارزه در جبهه فرهنگی و تبلیغی هستند و محتوا نیز سرمایهای گرانبهاست که باید از آن برای تبیین اسلام ناب محمدی (ص) بهره برد.
حرکت در مسیر تبلیغ دین نیازمند بهرهگیری از همه ظرفیتهاست
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت بهکارگیری همه توان و ظرفیتها در مسیر تبلیغ دین اظهار داشت: باید با تمام قوا و تلاش خود، و با به میدان آوردن همه ظرفیتها در مسیر خدمت به قرآن و تحقق اهداف تبلیغی گام برداریم.
وی افزود: خدمت به قرآن و پیوند دادن معارف الهی با زندگی مردم در قالب طرح «زندگی با آیهها» کاری ارزشمند و ماندگار بود. این رسالت بزرگ، زمانی به ثمر مینشیند که بتوانیم از طریق سهگانه «میدان، رسانه و محتوا» اتصال میان قرآن، اسلام و زندگی مردم را برقرار کنیم.
حجتالاسلام عزتزمانی تصریح کرد: ما معتقدیم این رویکرد میتواند آثار عمیقتری در جامعه داشته باشد و کار محتوایی سازمان تبلیغات اسلامی را به سطحی مؤثرتر برساند.
وی ابراز امیدواری کرد که سازمان تبلیغات با درک درست از شرایط و حرکت همافزایانه میان میدان و محتوا، گامهای بلندی در مسیر پیشرفت فرهنگی کشور بردارد.
تقدیر از تلاشهای حجتالاسلام قدرتی
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه با قدردانی از زحمات مدیرکل پیشین تبلیغات اسلامی لرستان گفت: از برادر عزیزم حجتالاسلام قدرتی صمیمانه تشکر میکنم. ایشان در سالهای اخیر با تلاش و مجاهدت فراوان، بسیاری از نقاط ضعف را برطرف و مسیرهای جدیدی را در عرصه تبلیغی استان گشودند.
وی افزود: راه پیشرو همچنان طولانی است، اما خدمات و مجاهدتهای ایشان باعث شد امروز سازمان تبلیغات و مجموعه تبلیغی کشور، حرفی متعالی و پیشرو در استان لرستان داشته باشد.
حجتالاسلام عزتزمانی همچنین گفت: از ایشان خواهش کردهایم همچنان در ستاد مرکزی سازمان در عرصههای مختلف به ما کمک کنند که این مایه افتخار و برکت برای ماست.
معرفی مدیرکل جدید و تأکید بر ادامه مسیر تحول
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در پایان سخنان خود با اشاره به آغاز فعالیت مدیرکل جدید، اظهار داشت: امیدوارم مسیر با حضور برادر عزیز و مجاهد، حجتالاسلام وحیدی که فردی فاضل، پرتلاش و باانگیزه است، ادامه یابد.
وی افزود: یکی از ویژگیهای برجسته ایشان روحیه همدلی، برادری و باور عمیق به حرکت جمعی است و همین ویژگیها میتواند استمرار مسیر تحول و پیشرفت را در استان تضمین کند.
حجتالاسلام عزتزمانی در پایان گفت: انشاءالله همه ما در نقاط مختلف کشور با همدلی و همافزایی برای اعتلای استان لرستان و گسترش جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی تلاش خواهیم کرد. مدیرکل جدید سکاندار و میداندار این مسیرند، اما موفقیت در گرو همکاری همه دستگاههای تبیینی و تبلیغی و ارتباط مؤثر میان میدان، محتوا و مدیریت فرهنگی است.
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