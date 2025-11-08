به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی اصغری عصر شنبه در دومین نشست مدیریت مهارتآموزی استان که در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: پس از امضای تفاهمنامه ملی میان معاونت آموزش متوسطه و سازمان فنیوحرفهای کشور، برنامهریزی کردیم که این همکاری در قزوین به شکل میدانی و اجرایی پیش برود.
وی با اشاره به اجرای طرح «همنوا» در هنرستانهای استان بیان کرد: هدف این طرح یکپارچهسازی زیرساختها، تجهیزات، فضاهای آموزشی و بهرهگیری مشترک از نیروهای متخصص آموزش و پرورش و فنیوحرفهای است؛ اقدامی که باعث ارتقای مهارتآموزی دانشآموزان و کارآموزان خواهد شد.
اصغری با تاکید بر اینکه برنامههای آموزشی این طرح بهصورت ترکیبی طراحی شده است، افزود: هنرآموزان در کنار مهارتهای عمومی، آموزشهای تخصصی و مهارتهای پایه مورد نیاز بازار کار را نیز فرا میگیرند. در طرح همنوا سه مدل اجرایی شامل هنرستانهای وابسته، برونسپاری رایگان و هنرستانهای جوار مراکز فنیوحرفهای تعریف شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به روند اجرای طرح در سال تحصیلی فعلی گفت: سه هنرستان وابسته در شهرستانهای تاکستان و بوئینزهرا راهاندازی شده و هفت مرکز نیز در قالب برونسپاری فعالیت خود را آغاز کردهاند. همچنین با همکاری صنایع بزرگ استان، آموزش مهارتهای نوین مانند هوش مصنوعی، فناوریهای جدید و کارآفرینی در هنرستانهای جوار مرکز دنبال میشود.
وی ادامه داد: اکنون ۳۴۵ هنرجو در چارچوب این طرح مشغول آموزش هستند و قزوین در میان سه استان پیشرو کشور در توسعه آموزشهای کاردانش و فنیوحرفهای قرار دارد. بر اساس آمار، بیش از ۵۱ درصد دانشآموزان پایه دهم استان وارد رشتههای مهارتی شدهاند و هدفگذاری ما افزایش این سهم به ۵۴ درصد تا پایان برنامه هفتم توسعه است.
اصغری با تاکید بر نقش محوری آموزشهای مهارتی در اصلاح هرم نیروی انسانی کشور گفت: این الگوی آموزشی میتواند نیاز صنایع استان به نیروهای متخصص را تأمین کرده و زمینه اشتغال پایدار را برای دانشآموختگان فراهم کند. کیفیت مهارتآموزی در این مدل افزایش یافته و خروجی آن رشد اشتغالپذیری هنرجویان خواهد بود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان ابراز امیدواری کرد: با تقویت همکاری میان آموزش و پرورش، فنیوحرفهای و بخش صنعت، بتوانیم نیروی انسانی ماهر و کارآمدتری برای آینده استان تربیت کنیم و گامهای مؤثرتری در توسعه مهارت و اشتغال برداریم.
