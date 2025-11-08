  1. استانها
۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۴۲

بیش از ۵۱ درصد دانش‌آموزان پایه دهم قزوین وارد رشته‌های مهارتی شده‌اند

قزوین – مدیرکل آموزش و پرورش قزوین گفت: بیش از ۵۱ درصد دانش‌آموزان پایه دهم استان وارد رشته‌های مهارتی شده‌اند و هدف‌گذاری ما افزایش این سهم به ۵۴ درصد تا پایان برنامه هفتم توسعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی اصغری عصر شنبه در دومین نشست مدیریت مهارت‌آموزی استان که در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: پس از امضای تفاهم‌نامه ملی میان معاونت آموزش متوسطه و سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور، برنامه‌ریزی کردیم که این همکاری در قزوین به شکل میدانی و اجرایی پیش برود.

وی با اشاره به اجرای طرح «همنوا» در هنرستان‌های استان بیان کرد: هدف این طرح یکپارچه‌سازی زیرساخت‌ها، تجهیزات، فضاهای آموزشی و بهره‌گیری مشترک از نیروهای متخصص آموزش و پرورش و فنی‌وحرفه‌ای است؛ اقدامی که باعث ارتقای مهارت‌آموزی دانش‌آموزان و کارآموزان خواهد شد.

اصغری با تاکید بر اینکه برنامه‌های آموزشی این طرح به‌صورت ترکیبی طراحی شده است، افزود: هنرآموزان در کنار مهارت‌های عمومی، آموزش‌های تخصصی و مهارت‌های پایه مورد نیاز بازار کار را نیز فرا می‌گیرند. در طرح همنوا سه مدل اجرایی شامل هنرستان‌های وابسته، برونسپاری رایگان و هنرستان‌های جوار مراکز فنی‌وحرفه‌ای تعریف شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به روند اجرای طرح در سال تحصیلی فعلی گفت: سه هنرستان وابسته در شهرستان‌های تاکستان و بوئین‌زهرا راه‌اندازی شده و هفت مرکز نیز در قالب برونسپاری فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. همچنین با همکاری صنایع بزرگ استان، آموزش مهارت‌های نوین مانند هوش مصنوعی، فناوری‌های جدید و کارآفرینی در هنرستان‌های جوار مرکز دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: اکنون ۳۴۵ هنرجو در چارچوب این طرح مشغول آموزش هستند و قزوین در میان سه استان پیشرو کشور در توسعه آموزش‌های کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای قرار دارد. بر اساس آمار، بیش از ۵۱ درصد دانش‌آموزان پایه دهم استان وارد رشته‌های مهارتی شده‌اند و هدف‌گذاری ما افزایش این سهم به ۵۴ درصد تا پایان برنامه هفتم توسعه است.

اصغری با تاکید بر نقش محوری آموزش‌های مهارتی در اصلاح هرم نیروی انسانی کشور گفت: این الگوی آموزشی می‌تواند نیاز صنایع استان به نیروهای متخصص را تأمین کرده و زمینه اشتغال پایدار را برای دانش‌آموختگان فراهم کند. کیفیت مهارت‌آموزی در این مدل افزایش یافته و خروجی آن رشد اشتغال‌پذیری هنرجویان خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ابراز امیدواری کرد: با تقویت همکاری میان آموزش و پرورش، فنی‌وحرفه‌ای و بخش صنعت، بتوانیم نیروی انسانی ماهر و کارآمدتری برای آینده استان تربیت کنیم و گام‌های مؤثرتری در توسعه مهارت و اشتغال برداریم.

