  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۲۶

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

تماشاگران ویژه دیدار والیبال ایران و ترکیه

تماشاگران ویژه دیدار والیبال ایران و ترکیه

وزیر ورزش و جوانان امروز دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و ترکیه را از نزدیک تماشا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و ترکیه به عنوان سومین بازی ملی‌پوشان کشورمان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در سالن ویژه برگزاری مسابقات در ریاض برگزار شد. این دیدار در حالی انجام شد که جمعی از مقامات بلندپایه ورزش کشور در جایگاه ویژه حضور داشتند.

احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، که به منظور شرکت در مراسم افتتاحیه بازی‌ها وارد ریاض شده است، به همراه مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، نوروزی و مهین فرهادی‌زاد نواب رئیس کمیته ملی المپیک نیز در کنار سایر مسئولان در جایگاه مقامات ویژه حضور داشتند و عملکرد دو تیم را از نزدیک دنبال کردند.

کد مطلب 6649178
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها