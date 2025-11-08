تماشاگران ویژه دیدار والیبال ایران و ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و ترکیه به عنوان سومین بازی ملی‌پوشان کشورمان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در سالن ویژه برگزاری مسابقات در ریاض برگزار شد. این دیدار در حالی انجام شد که جمعی از مقامات بلندپایه ورزش کشور در جایگاه ویژه حضور داشتند.

احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، که به منظور شرکت در مراسم افتتاحیه بازی‌ها وارد ریاض شده است، به همراه مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، نوروزی و مهین فرهادی‌زاد نواب رئیس کمیته ملی المپیک نیز در کنار سایر مسئولان در جایگاه مقامات ویژه حضور داشتند و عملکرد دو تیم را از نزدیک دنبال کردند.