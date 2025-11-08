به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر شنبه در آئین اولین بزرگداشت روز جهانی شهرسازی در اراک اظهار کرد: در سال‌های اخیر اقدامات متعددی در زمینه توسعه شهری و کف‌سازی انجام شده و انتظار می‌رود با تداوم این فعالیت‌ها، به نقطه مطلوب در حوزه شهرسازی دست یابیم.

وی افزود: طرح‌های جامع و تفصیلی تنها بخش محدودی از فرایند شهرسازی را شامل می‌شوند و مفهوم واقعی شهرسازی فراتر از این چارچوب‌ها است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: بافت تاریخی و مرکزی اراک نمونه‌ای موفق از طراحی شهرسازانه گذشته است که با بازارمحوری، شبکه خیابان‌های منظم و وجود عناصر شهری مانند مسجد و مدرسه شکل گرفته است.

وی ادامه داد: بر اساس برخی منابع تاریخی، در دوره فتح‌علی‌شاه مستشاران فرانسوی در طراحی اولیه شهر اراک نقش داشته‌اند.

استاندار مرکزی تاکید کرد: پس از واگذاری‌های سازمان زمین شهری، شهرک‌هایی با رعایت ضوابط شهرسازی ساخته شدند اما بخش‌های بدون ضابطه میان این مناطق با مشکلات و چالش‌هایی مواجه هستند.

وی افزود: مسائل مالکیت و سرقفلی باعث شده برخی معابر شهری، از جمله خیابان‌های شهید بهشتی و عباس‌آباد با کمبود ظرفیت عبور و مرور و مشکلات ترافیکی و پارکینگ مواجه شوند.

زندیه وکیلی گفت: با توجه به تجربه چهار دهه اخیر، توفیقات طرح‌های تفصیلی در کشور چشمگیر نبوده و به‌طور تقریبی تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از اهداف این طرح‌ها محقق شده است.

وی با اشاره به مقایسه وضعیت شهرسازی ایران با کشورهای موفق حوزه خلیج فارس تصریح کرد: با وجود سابقه طولانی معماری و تجربه مدنی بیش از دو هزار سال در ایران در حال حاضر در زمینه طراحی شهری و سیما و منظر شهری نسبت به کشورهای منطقه عقب هستیم.

زندیه وکیلی ادامه داد: طراحی مناسب خیابان‌ها، توسعه منظر شهری و رعایت اصول زیبایی‌شناسی، نقش کلیدی در توسعه مطلوب و مدیریت شهر دارد.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های موجود در پارک‌ها و فضای سبز شهری تاکید کرد: پارک ملت اراک نمونه‌ای از زیبایی و ظرفیت‌های منظر شهری است و توجه به چنین فضاهایی می‌تواند کیفیت زندگی و توسعه شهری اراک را ارتقا دهد.

پروژه‌های محرک توسعه، کلید جذب سرمایه و تحرک شهری هستند

استاندار مرکزی گفت: تمرکز بر پروژه‌های محرک می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فعال کرده و تحرک و رونق مناطق شهری را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: تجربه نشان می‌دهد برخی پروژه‌ها در مرکز شهر موفق نبوده و تنها ایجاد مراکز جدید همچون کتابخانه مرکزی تحولات قابل‌توجهی در منطقه ایجاد کرده است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: توجه به عناصر کلیدی که می‌تواند سرنوشت یک منطقه را تحت تأثیر قرار دهد و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: با وجود تلاش برای ارتقای زیبایی‌شناختی، عدم رعایت اصول و سرانه‌های مصوب، جذابیت بصری مناطق جدید شهری را کاهش می‌دهد.

زندیه وکیلی تاکید کرد: رعایت مقررات و سرانه‌ها همراه با طراحی دقیق و هدفمند، زمینه جذب سرمایه و افزایش ارزش در بافت‌های قدیمی و جدید شهر را فراهم می‌کند.

استاندار مرکزی افزود: پروژه‌های محرک توسعه حتی با حرکتی کوچک می‌توانند توجه عمومی را جلب و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فعال کنند.

وی گفت: سیاست‌گذاری مناسب می‌تواند مسیر چند ساله توسعه شهری را کوتاه کرده و با پروژه‌های محرک، رشد کوتاه‌مدت و مؤثر را به همراه داشته باشد.

زندیه وکیلی ادامه داد: شهرداران و اعضای شورا با اجرای پروژه‌های محرک توسعه، می‌توانند زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تحقق پروژه‌های متنوع شهری را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: این درحالی‌است که حتی پروژه‌های کوچک و دقیق، توجه سرمایه‌گذاران را جلب کرده و باعث شکل‌گیری پروژه‌های بعدی می‌شوند.

زندیه وکیلی گفت: در بخش‌های مشخص شده در نقشه‌ها، وفاداری به طرح‌ها و رعایت سرانه‌ها الزامی است.

استاندار مرکزی افزود: تغییرات مکرر و عدم رعایت مقررات، کیفیت و هویت معماری شهری را کاهش می‌دهد، در حالی که رعایت اصول و هماهنگی با بخش خصوصی، اجرای موفق طرح‌ها را ممکن می‌سازد.

وی تأکید کرد: نتایج پروژه‌های شهرسازی سریعاً دیده نمی‌شود اما پیگیری مستمر، نگاه علمی و هماهنگی میان بخش‌های اجرایی و تخصصی، تضمین‌کننده موفقیت و حفظ هویت و زیبایی شهر است.

زندیه وکیلی افزود: تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد طرح‌های عملیاتی و قابل اجرا، حتی اگر ایده‌آل نباشند در عمل نتایج مؤثرتری به همراه دارند.

در پایان این مراسم، از مجموع ۱۹۰ عکس ارسالی توسط ۲۴ عکاس به دو جشنواره جمعی روز جهانی شهرسازی، سه اثر به‌عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند و از میان ۱۱ شهرداری شرکت‌کننده در این جشنواره، چهار شهرداری اراک، محلات، تفرش و نیمور به‌عنوان شهرداری‌های برتر استان معرفی شدند.

این جشنواره با هدف ارتقای آگاهی عمومی نسبت به شهرسازی، ترویج خلاقیت در حوزه شهری و معرفی بهترین تجربه‌های مدیریت شهری برگزار گردید.