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۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۱۱

استاندار مرکزی: ۲۰ درصد اهداف طرح‌های جامع و تفصیلی اراک محقق شده است

استاندار مرکزی: ۲۰ درصد اهداف طرح‌های جامع و تفصیلی اراک محقق شده است

اراک- استاندار مرکزی با اشاره به وضعیت توسعه شهری اراک گفت: تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از اهداف طرح‌های جامع و تفصیلی در این شهر محقق شده و دستیابی به این مهم،نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر شنبه در آئین اولین بزرگداشت روز جهانی شهرسازی در اراک اظهار کرد: در سال‌های اخیر اقدامات متعددی در زمینه توسعه شهری و کف‌سازی انجام شده و انتظار می‌رود با تداوم این فعالیت‌ها، به نقطه مطلوب در حوزه شهرسازی دست یابیم.

وی افزود: طرح‌های جامع و تفصیلی تنها بخش محدودی از فرایند شهرسازی را شامل می‌شوند و مفهوم واقعی شهرسازی فراتر از این چارچوب‌ها است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: بافت تاریخی و مرکزی اراک نمونه‌ای موفق از طراحی شهرسازانه گذشته است که با بازارمحوری، شبکه خیابان‌های منظم و وجود عناصر شهری مانند مسجد و مدرسه شکل گرفته است.

وی ادامه داد: بر اساس برخی منابع تاریخی، در دوره فتح‌علی‌شاه مستشاران فرانسوی در طراحی اولیه شهر اراک نقش داشته‌اند.

استاندار مرکزی تاکید کرد: پس از واگذاری‌های سازمان زمین شهری، شهرک‌هایی با رعایت ضوابط شهرسازی ساخته شدند اما بخش‌های بدون ضابطه میان این مناطق با مشکلات و چالش‌هایی مواجه هستند.

وی افزود: مسائل مالکیت و سرقفلی باعث شده برخی معابر شهری، از جمله خیابان‌های شهید بهشتی و عباس‌آباد با کمبود ظرفیت عبور و مرور و مشکلات ترافیکی و پارکینگ مواجه شوند.

زندیه وکیلی گفت: با توجه به تجربه چهار دهه اخیر، توفیقات طرح‌های تفصیلی در کشور چشمگیر نبوده و به‌طور تقریبی تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از اهداف این طرح‌ها محقق شده است.

وی با اشاره به مقایسه وضعیت شهرسازی ایران با کشورهای موفق حوزه خلیج فارس تصریح کرد: با وجود سابقه طولانی معماری و تجربه مدنی بیش از دو هزار سال در ایران در حال حاضر در زمینه طراحی شهری و سیما و منظر شهری نسبت به کشورهای منطقه عقب هستیم.

زندیه وکیلی ادامه داد: طراحی مناسب خیابان‌ها، توسعه منظر شهری و رعایت اصول زیبایی‌شناسی، نقش کلیدی در توسعه مطلوب و مدیریت شهر دارد.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های موجود در پارک‌ها و فضای سبز شهری تاکید کرد: پارک ملت اراک نمونه‌ای از زیبایی و ظرفیت‌های منظر شهری است و توجه به چنین فضاهایی می‌تواند کیفیت زندگی و توسعه شهری اراک را ارتقا دهد.

پروژه‌های محرک توسعه، کلید جذب سرمایه و تحرک شهری هستند

استاندار مرکزی گفت: تمرکز بر پروژه‌های محرک می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فعال کرده و تحرک و رونق مناطق شهری را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: تجربه نشان می‌دهد برخی پروژه‌ها در مرکز شهر موفق نبوده و تنها ایجاد مراکز جدید همچون کتابخانه مرکزی تحولات قابل‌توجهی در منطقه ایجاد کرده است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: توجه به عناصر کلیدی که می‌تواند سرنوشت یک منطقه را تحت تأثیر قرار دهد و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: با وجود تلاش برای ارتقای زیبایی‌شناختی، عدم رعایت اصول و سرانه‌های مصوب، جذابیت بصری مناطق جدید شهری را کاهش می‌دهد.

زندیه وکیلی تاکید کرد: رعایت مقررات و سرانه‌ها همراه با طراحی دقیق و هدفمند، زمینه جذب سرمایه و افزایش ارزش در بافت‌های قدیمی و جدید شهر را فراهم می‌کند.

استاندار مرکزی افزود: پروژه‌های محرک توسعه حتی با حرکتی کوچک می‌توانند توجه عمومی را جلب و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فعال کنند.

وی گفت: سیاست‌گذاری مناسب می‌تواند مسیر چند ساله توسعه شهری را کوتاه کرده و با پروژه‌های محرک، رشد کوتاه‌مدت و مؤثر را به همراه داشته باشد.

زندیه وکیلی ادامه داد: شهرداران و اعضای شورا با اجرای پروژه‌های محرک توسعه، می‌توانند زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تحقق پروژه‌های متنوع شهری را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: این درحالی‌است که حتی پروژه‌های کوچک و دقیق، توجه سرمایه‌گذاران را جلب کرده و باعث شکل‌گیری پروژه‌های بعدی می‌شوند.

زندیه وکیلی گفت: در بخش‌های مشخص شده در نقشه‌ها، وفاداری به طرح‌ها و رعایت سرانه‌ها الزامی است.

استاندار مرکزی افزود: تغییرات مکرر و عدم رعایت مقررات، کیفیت و هویت معماری شهری را کاهش می‌دهد، در حالی که رعایت اصول و هماهنگی با بخش خصوصی، اجرای موفق طرح‌ها را ممکن می‌سازد.

وی تأکید کرد: نتایج پروژه‌های شهرسازی سریعاً دیده نمی‌شود اما پیگیری مستمر، نگاه علمی و هماهنگی میان بخش‌های اجرایی و تخصصی، تضمین‌کننده موفقیت و حفظ هویت و زیبایی شهر است.

زندیه وکیلی افزود: تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد طرح‌های عملیاتی و قابل اجرا، حتی اگر ایده‌آل نباشند در عمل نتایج مؤثرتری به همراه دارند.

استاندار: ۲۰ درصد از اهداف طرح‌های جامع و تفصیلی اراک محقق شده استدر پایان این مراسم، از مجموع ۱۹۰ عکس ارسالی توسط ۲۴ عکاس به دو جشنواره جمعی روز جهانی شهرسازی، سه اثر به‌عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند و از میان ۱۱ شهرداری شرکت‌کننده در این جشنواره، چهار شهرداری اراک، محلات، تفرش و نیمور به‌عنوان شهرداری‌های برتر استان معرفی شدند.

این جشنواره با هدف ارتقای آگاهی عمومی نسبت به شهرسازی، ترویج خلاقیت در حوزه شهری و معرفی بهترین تجربه‌های مدیریت شهری برگزار گردید.

کد مطلب 6649261

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