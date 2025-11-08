به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی شنبه شب در نشست با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ضمن بررسی وضعیت تأمین آب شهری و روستایی، اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم مردم شهر خورموج، تأمین آب منازل طرح نهضت جوانی جمعیت است که باید با اولویت ویژه دنبال شود.

فرماندار دشتی افزود: انتظار داریم شرکت آبفا با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، هرچه سریع‌تر مشکل این واحدها را برطرف کند.

وی با اشاره به طرح‌هایی که در هفته دولت کلنگ‌زنی شده‌اند افزود: متأسفانه از زمان آغاز برخی از این پروژه‌ها تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته است. ضروری است که طرح‌ها با جدیت بیشتری دنبال و روند اجرای آن‌ها تسریع شود تا مردم زودتر از مزایای این پروژه‌ها بهره‌مند شوند.

مقاتلی ادامه داد: بر اساس بررسی‌ها و گزارش‌های ارائه‌شده، طرح‌های آبرسانی شهرستان از برنامه زمان‌بندی عقب هستند و لازم است در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال، تمام ظرفیت‌ها برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها به‌کار گرفته شود.

فرماندار دشتی همچنین با تأکید بر مشکلات موجود در تأمین آب مناطق صنعتی شهرستان خاطرنشان کرد: نواحی صنعتی شهرستان دشتی با مشکل جدی آب روبه‌رو هستند و این مسئله بر روند توسعه تولید و اشتغال تأثیر مستقیم دارد.

وی بیان کرد: باید سهم شهرستان از خط انتقال کوثر به‌صورت شفاف مشخص شود تا امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تأمین آب پایدار فراهم شود.

وی بر لزوم همکاری بین دستگاه‌های اجرایی، نظارت مستمر بر اجرای پروژه‌های آبرسانی و توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار تأکید کرد.