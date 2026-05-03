به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی صبح یکشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات آب شهرستان دشتی اظهار کرد: باید از همه ظرفیت ها برای وضعیت آب شرب در شهرستان دشتی استفاده شود.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به برخی مشکلات زیرساختی در حوزه تأمین آب شرب شهرستان دشتی اضافه کرد: دستگاه‌های مسئول در روند اجرای این پروژه‌ها تسریع کنند.

تأمین پایدار آب شرب شهرها و روستاها

فرماندار دشتی نیز اظهار کرد: با وجود تخصیص بخشی از اعتبارات موضوعاتی نظیر، مشکل چاه تلخو همچنان پابرجاست و این چاه هنوز وارد مدار بهره‌برداری نشده است.

رضا مقاتلی افزود: لازم است اداره کل منابع طبیعی و شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با هماهنگی بیشتر، روند اجرای این پروژه را تسریع کنند تا بخشی از مشکلات تأمین آب در شهرستان برطرف شود و در زمینه بهبود کیفیت و توزیع آب آشامیدنی سالم برای دهستان شنبه نیز باید اقدامات فوری انجام شود.

فرماندار دشتی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار آب شرب شهرها و روستاهای شهرستان گفت: مطالعه طرح انتقال خط آب شرب از سد باغان به شهر شنبه باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

مقاتلی همچنین به پروژه رینگ آبرسانی شهر خورموج اشاره کرد و افزود: با توجه به انتخاب پیمانکار، انتظار می‌رود روند اجرای این پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود تا بخشی از مشکلات شبکه توزیع آب این شهر برطرف شود.

وی با اشاره به مشکلات آبرسانی در برخی روستاهای شهرستان ادامه داد: مشکل خط انتقال دهستان کبگان باید در دستور کار قرار گیرد تا مسائل مربوط به تأمین آب این روستاها مرتفع شود.

لزوم صیانت از منابع آبی

فرماندار دشتی همچنین بر لزوم صیانت از منابع آبی تأکید کرد و گفت: برای حفاظت و بهره‌برداری مناسب از چشمه سهو، لازم است این چشمه ساماندهی شود تا مشکل آب مردم منطقه نیز برطرف گردد. همچنین مطالعات و بررسی های لازم جهت احداث چاه جدید در دشت پلنگ نیز به فوریت صورت بگیرد.

مقاتلی با انتقاد از تأخیر در اجرای مخزن دهوک اظهار داشت: با وجود تخصیص اعتبارات، تاکنون اقدام عملی قابل توجهی در این زمینه انجام نشده و این تعلل پذیرفتنی نیست.

وی همچنین اجرای خط انتقال آب از سه‌راه زائر عباسی تا روستای میانخره را برای رفع مشکلات آب این روستاها ضروری دانست.

فرماندار دشتی گفت: مشکل تأمین آب ناحیه صنعتی عربی همچنان پابرجاست و لازم است برای رفع آن اقدامات مؤثرتری انجام شود.