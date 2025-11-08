واکنش پلیس غرب استان تهران در خصوص پرونده قتل خانم «مبینا زارع»

به گزارش خبرنگار مهر، یک زن جوان در استان تهران به نام «مبینا زارع»، ظاهراً به دست نامزد سابقش به قتل رسیده است.
بر اساس اعلام پلیس غرب استان تهران، خانوادهٔ خانم زارع اولین بار در تاریخ یکم آبانماه سال جاری، پروندهٔ مفقودی او را در پلیس آگاهی اسلامشهر ثبت کردند.
مقامات پلیس به خبرنگار مهر گفتهاند که پس از «پیگیریهای شبانهروزی» و انجام «اقدامات فنی و تخصصی»، مشخص شد این زن جوان به قتل رسیده است.
نتایج تحقیقات پلیس نشان میدهد که جسد مبینا زارع دو روز پس از مفقودی، در سوم آبانماه، در باغی متعلق به پدر فرد مظنون اصلی، که در رباطکریم واقع شده، کشف شد.
پلیس میگوید، مظنون اصلی که نامزد سابق قربانی معرفی شده، بلافاصله پس از ارتکاب جرم و پیش از کشف جسد، در سحرگاه روز یکم آبان از کشور فرار کرده است.
بر اساس این گزارش، اکنون اقدامات قانونی برای دستگیری متهم از طریق پلیس بینالملل (اینترپل) و با هماهنگی مراجع قضائی در جریان است.
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