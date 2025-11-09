خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در شرایطی که پاییز باید پیام‌آور بارش‌های نویدبخش و تجدید حیات طبیعت باشد، استان لرستان همچنان در انتظار نخستین نشانه‌های جدی بارندگی به سر می‌برد، کاهش محسوس بارش‌ها در ماه‌های اخیر، تداوم خشکسالی و پیش‌بینی‌های نگران‌کننده مبنی بر عدم بارش مؤثر تا اواسط آذر، زنگ‌های هشدار را برای این استان که همواره به‌عنوان یکی از مناطق نسبتاً پرباران کشور شناخته شده، به صدا درآورده است.

شرایط منابع آبی لرستان اصلاً خوب نیست

احمد گودرزی معاون شرکت آب منطقه‌ای لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به وضعیت منابع آب لرستان، اظهار داشت: متأسفانه شرایط منابع آبی استان اصلاً خوب نیست.

وی با بیان اینکه رودخانه‌های استان تقریباً یا خشک هستند و یا دبی آنها بیش از ۸۰ درصد نسبت به سال گذشته و بلندمدت کاهش‌یافته است، عنوان کرد: وضعیت منابع آب زیر زمینی هم به همین شکل است، از پارسال تا امسال بیش از ۱۳۰ سانتی‌متر افت سفره‌های آب زیرزمینی استان را به‌صورت متوسط شاهد بوده‌ایم.

معاون شرکت آب منطقه‌ای لرستان، تأکید کرد: این امر تأثیرش را روی آبدهی چشمه‌ها و سراب‌های سطح استان می‌گذارد.

تنها حجم «مرده» آب سدها باقی‌مانده است

گودرزی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در سدهای استان نیز باز اوضاع، اوضاع خوبی نیست، تصریح کرد: متأسفانه در شش سد آبگیری شده استان، فقط ۲۰ میلیون مترمکعب آب داریم.

خشک‌ترین سال لرستان در ۴۰ سال اخیر وی با تأکید بر اینکه این میزان آب هم عمدتاً حجم «مرده» این سدها هستند، عملاً قابل‌استفاده نیست، گفت: بارندگی‌ها در پاییز هم شرایط خوبی ندارد، سال گذشته هم سال‌خشکی داشتیم، به گفته خیلی از دانشمندان این سال، خشک‌ترین سال ۵۷ سال اخیر بوده است.

معاون شرکت آب منطقه‌ای لرستان، افزود: در استان لرستان هم خشک‌ترین سال ۴۰ سال اخیر بوده است.

بارندگی‌ها از ۱۵ نوبت به ۶ نوبت کاهش یافت

گودرزی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در سال گذشته تنها ۳۵۶ میلی‌متر بارندگی در استان داشته‌ایم، عنوان کرد: وقتی یک سال خشک را داریم، طبیعتاً انتظار می‌رود که سال بعد، کمبودها جبران شود، ولی وقتی می‌شود یک دوره خشکسالی، آن وقت دیگر جبران این کمبودها خیلی سخت می‌شود.‌

سعی می‌کنیم که از واژه خشکسالی کمتر استفاده کنیم و به‌جای آن از واژه تغییر اقلیم استفاده کنیم وی تصریح کرد: امسال متأسفانه چندمین سال خشک را داریم، قطعاً شرایط آبی بدتر از این شرایطی خواهد بود که امسال با روبرو هستیم.

معاون شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به اینکه ما سعی می‌کنیم که از واژه خشکسالی کمتر استفاده کنیم و به‌جای آن از واژه تغییر اقلیم استفاده کنیم، گفت: طبیعتاً ما برف را مثل سابق دیگر نمی‌بینیم، نوع بارش و بارندگی‌ها هم متفاوت شده است، اگر در قدیم ما برف داشتیم الان خیلی میزان آن کم شده، زمانی در همین استان لرستان ۱۵ نوبت بارندگی داشتیم، الان به شش یا هفت نوبت کاهش‌یافته است.

«سازگاری با خشکسالی» در جامعه تعریف شود

گودرزی، ادامه داد: شدت بارش‌ها افزایش پیدا کرده که این هم منجر به وقوع سیلاب می‌شود، ما در خشک‌ترین سال‌ها هم همین وقوع سیلاب را هم داریم و این به واسطه همین تغییر اقلیمی است که اتفاق افتاده است.

مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهند که برای اوایل هفته آینده سامانه بارشی به مرزهای شمال غرب و غرب کشور نزدیک می‌شود وی تأکید کرد: باید اصطلاحاتی مانند سازگاری با خشکسالی در بین جامعه تعریف شود.

زینب اکبری کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهند که برای اوایل هفته آینده سامانه بارشی به مرزهای شمال غرب و غرب کشور نزدیک می‌شود.

وی عنوان کرد: این سامانه بارشی جو منطقه ما را هم تا حدودی تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

تا نیمه اول آذرماه بارش مؤثری نخواهیم داشت

این کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه فعلاً در حال حاضر و با اعتماد به نقشه‌هایی که دریافت کردیم، نشان می‌دهد که برای روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه هفته آینده بارش‌هایی به شکل خفیف و پراکنده در سطح استان خواهیم داشت.

اکبری، بیان داشت: با تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی ماهانه و بلندمدت، به‌طورکلی تا نیمه اول آذرماه بارش‌ها در سطح استان و کشور کمتر از نرمال هستند.

بارش مؤثری فعلاً بر روی الگوهای هواشناسی مشاهده نمی‌شود وی با اشاره به اینکه اما از نیمه دوم آذرماه و طی ماه‌های دی و بهمن، با بهبود نسبی در مقدار بارش‌ها، انتظار داریم که بارش‌های نرمالی را در سطح استان داشته باشیم، گفت: غالباً بارش‌هایی که تا اواسط آذرماه رخ خواهد داد، به شکل بارش‌های پراکنده پاییزه خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان، تأکید کرد: بارش مؤثری فعلاً بر روی الگوهای هواشناسی مشاهده نمی‌شود.

بنابراین گزارش، پیامدهای این وضعیت به‌وضوح قابل‌مشاهده است: خشکیدن تدریجی رودخانه‌ها، کاهش قابل‌توجه حجم آب ذخیره‌شده در پشت سدها و افت شدید سطح سفره‌های آب زیرزمینی.

این شرایط نه‌تنها بر منابع آبی، کشاورزی و محیط‌زیست منطقه تأثیر مستقیم دارد، بلکه می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.