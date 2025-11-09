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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۹:۰۱

حاتمی: درگیری ۲ نوجوان در پارک شاهین‌شهر به مرگ یکی از آن‌ها انجامید

حاتمی: درگیری ۲ نوجوان در پارک شاهین‌شهر به مرگ یکی از آن‌ها انجامید

اصفهان - سرپرست فرماندهی انتظامی شاهین‌شهر و میمه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی درگیری دو نوجوان در یکی از پارک‌های شهر، جوانی ۱۸ ساله جان باخت و ضارب کمتر از دو ساعت پس از حادثه دستگیر

سرهنگ مجید حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه تلخ چند روز گذشته در یکی از پارک‌های این شهر اظهار کرد: در جریان درگیری میان دو نوجوان ۱۷ و ۱۸ ساله که بر سر موضوعی بی‌اهمیت رخ داد، یکی از طرفین با اصابت ضربه چاقو مجروح شد و به بیمارستان منتقل شد، اما متأسفانه تلاش تیم پزشکی برای نجات وی بی‌نتیجه ماند و این جوان درگذشت.

وی افزود: پس از اعلام وقوع حادثه، مأموران انتظامی با هماهنگی دستگاه قضائی و پیگیری دادستان محترم شاهین‌شهر، تحقیقات میدانی را آغاز کردند و در کمتر از دو ساعت، ضارب شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ حاتمی با ابراز تأسف از بروز چنین رخدادهایی، خاطرنشان کرد: متأسفانه طی سال‌های اخیر درگیری‌های فردی میان نوجوانان با استفاده از سلاح سرد، موجب بروز حوادث ناگوار متعددی شده است. خانواده‌ها باید با دقت و صمیمیت بیشتری رفتار فرزندان خود را مورد توجه قرار دهند و آنان را نسبت به خطرات جانی و تبعات قانونی حمل و استفاده از سلاح سرد آگاه سازند.

به گفته وی، نیروی انتظامی با هرگونه رفتار خشونت‌آمیز و ناامن‌کننده در اماکن عمومی به ویژه از سوی نوجوانان و جوانان برخورد قاطعانه‌ای خواهد داشت تا امنیت اجتماعی شهروندان خدشه‌دار نشود.

کد مطلب 6649534

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