سرهنگ مجید حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه تلخ چند روز گذشته در یکی از پارک‌های این شهر اظهار کرد: در جریان درگیری میان دو نوجوان ۱۷ و ۱۸ ساله که بر سر موضوعی بی‌اهمیت رخ داد، یکی از طرفین با اصابت ضربه چاقو مجروح شد و به بیمارستان منتقل شد، اما متأسفانه تلاش تیم پزشکی برای نجات وی بی‌نتیجه ماند و این جوان درگذشت.

وی افزود: پس از اعلام وقوع حادثه، مأموران انتظامی با هماهنگی دستگاه قضائی و پیگیری دادستان محترم شاهین‌شهر، تحقیقات میدانی را آغاز کردند و در کمتر از دو ساعت، ضارب شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ حاتمی با ابراز تأسف از بروز چنین رخدادهایی، خاطرنشان کرد: متأسفانه طی سال‌های اخیر درگیری‌های فردی میان نوجوانان با استفاده از سلاح سرد، موجب بروز حوادث ناگوار متعددی شده است. خانواده‌ها باید با دقت و صمیمیت بیشتری رفتار فرزندان خود را مورد توجه قرار دهند و آنان را نسبت به خطرات جانی و تبعات قانونی حمل و استفاده از سلاح سرد آگاه سازند.

به گفته وی، نیروی انتظامی با هرگونه رفتار خشونت‌آمیز و ناامن‌کننده در اماکن عمومی به ویژه از سوی نوجوانان و جوانان برخورد قاطعانه‌ای خواهد داشت تا امنیت اجتماعی شهروندان خدشه‌دار نشود.