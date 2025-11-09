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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

پویش ملی «شاگرد کلاس حسینم» برای تقویت هیئت‌های دانش‌آموزی آغاز شد

پویش ملی «شاگرد کلاس حسینم» برای تقویت هیئت‌های دانش‌آموزی آغاز شد

پویش بزرگ «شاگرد کلاس حسینم» با هدف آموزش، تشکیل و پشتیبانی از هیئت‌های دانش‌آموزی در مدارس سراسر کشور آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پویش ملی «شاگرد کلاس حسینم» با هدف گسترش فرهنگ هیئت در میان دانش‌آموزان و ایجاد شبکه‌ای منسجم از هیئت‌های دانش‌آموزی، فعالیت خود را آغاز کرده است. این پویش در نظر دارد با آموزش، سازمان‌دهی و پشتیبانی از هیئت‌های دانش‌آموزی مدارس، نسل نوجوان را در مسیر تربیت حسینی و تعمیق ارتباط معنوی با آرمان‌های انقلاب اسلامی یاری کند.

بر اساس اعلام دست‌اندرکاران پویش، نوجوانان و دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند برای حضور در این طرح، عدد ۱ را به شماره ۳۰۰۰۱۲۸ ارسال کرده یا فرم ثبت‌نام الکترونیکی به نشانی survey.porsline.ir/s/xBnU4bw0 را تکمیل کنند.

پویش «شاگرد کلاس حسینم» بستری است برای هم‌افزایی و حمایت از هیئت‌های دانش‌آموزی، با محورهای سه‌گانه آموزش، تشکیل و پشتیبانی. علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به صفحه رسمی این پویش در zil.ink/shagerdehossein_ir مراجعه کنند.

کد مطلب 6649650
فاطمه علی آبادی

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