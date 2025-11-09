به گزارش خبرنگار مهر، محمد جباری، صبح یکشنبه در چارچوب برنامه‌های نظارتی خود و با هدف بررسی وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها، از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مریوان بازدید کرد و، وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها، نحوه ارائه خدمات به مراجعان و چالش‌های موجود در فرآیند دادرسی را مورد بررسی قرار داد.

جباری در این بازدید با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت خدمات قضائی گفت: افزایش دقت، سرعت و سلامت در انجام امور قضائی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضائی است و باید در کنار اجرای دقیق قانون، تکریم ارباب‌رجوع و صیانت از حقوق مردم در صدر توجه مسئولان قضائی شهرستان قرار گیرد.

وی همچنین بر لزوم پیشگیری از وقوع جرم و تعامل مستمر با نهادهای انتظامی و امنیتی تأکید کرد و افزود: گسترش فرهنگ حقوقی در سطح جامعه از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از جرم است و این امر نیازمند همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف است.

دادستان مرکز استان کردستان در پایان از تلاش‌ها و زحمات مجموعه قضائی شهرستان مریوان در راستای تحقق عدالت و خدمت‌رسانی مؤثر به مردم قدردانی کرد و از مسئولان قضائی شهرستان خواست تا با همت و جدیت بیشتری در جهت تسهیل روند دادرسی و ارتقای کیفیت خدمات قضائی گام بردارند.