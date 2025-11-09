به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه فربخش، رئیس اداره پیشگیری و کنترل بیماری‌های قلبی و عروقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تشریح برنامه‌های وزارت بهداشت برای ارتقای سطح آگاهی و خود مراقبتی مردم پرداخت.

وی با تأکید بر اهمیت دسترسی به اطلاعات قابل‌اعتماد در حوزه سلامت بیان کرد: وزارت بهداشت در حال طراحی سایت‌های آموزشی است تا مردم بتوانند سوالات رایج سلامتی خود را از منابع معتبر دریافت کنند. سایت‌هایی در حال طراحی هستند که محتواهای آموزشی مربوط به خود مراقبتی با گروه هدف مردم در آن‌ها بارگذاری خواهد شد و به‌زودی این سایت‌ها به مردم معرفی شوند تا از آن‌ها استفاده کنند.

فربخش بیان کرد: شیب و شتاب افزایش جمعیت سالمندی در ایران بسیار بیشتر از سایر کشورهای جهان است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، برای اینکه جمعیت سالمندی دوبرابر شود، شاید بیش از صدسال زمان ببرد، اما در ایران از سال ۹۸ تا سال ۱۴۲۰، پیش‌بینی می‌شود که جمعیت سالمند دوبرابر شود.

رئیس اداره پیشگیری و کنترل بیماری‌های قلبی و عروقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: این مسئله، چالش‌های بزرگی در زمینه بیماری‌های غیر واگیر ایجاد می‌کند و فقط اقدامات فنی نظام سلامت به‌تنهایی قادر به تأثیرگذاری روی کنترل این قضیه نخواهد بود. بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری و ظرفیت‌های اجتماعی یعنی اگر همه این‌ها در کنار هم جمع نشود، اقدامات فنی نظام سلامت به‌تنهایی قادر به تأثیرگذاری روی کنترل این قضیه نخواهد بود.

فرزانه فربخش به لزوم همکاری بین‌بخشی برای مقابله با بیماری‌های غیر واگیر اشاره کرد و تصریح کرد: بسیاری از سازمان‌ها باید دست‌به‌دست هم بدهند تا اتفاقی در زمینه بیماری‌های غیر واگیر بیفتد.

رئیس اداره پیشگیری و کنترل بیماری‌های قلبی و عروقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مثال کاهش نمک در محصولات غذایی اشاره کرد و اذعان داشت: ما با صنعت همکاری کردیم، اگر دقت کنید، چیپس‌ها کم‌نمک‌تر شده، کنسروها کم‌نمک‌تر شده است. خیلی از سازمان‌ها باید دست‌به‌دست هم دهند تا اتفاقی در زمینه بیماری‌های غیر واگیر بیفتد.

کارشناس حوزه سلامت به نقش شبکه‌های اجتماعی در حوزه سلامت نیز اشاره کرد و متذکر شد: شبکه‌های اجتماعی راه‌های عجیب‌وغریبی در حوزه سلامت و درمان به مردم پیشنهاد می‌دهند که بعضاً می‌تواند خطرناک باشد.

فربخش در مصاحبه با رادیو گفتگو خاطر نشان کرد: وزارت بهداشت دفتری به این عنوان دارد که روی این قضیه کار می‌کند و نیاز است تا مراجع معتبر در حوزه سلامت، اطلاعات دقیق و قابل‌اعتماد را در اختیار مردم قرار دهند.