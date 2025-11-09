به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین رحمتالله صادقی صبح یکشنبه در جلسهای با استادیاران بسیج با تأکید بر ضرورت تقویت کارکردهای تربیتی حلقههای صالحین اظهار کرد: این جلسات باید به عنوان «قرارگاه تربیت نسل مؤمن و انقلابی» عمل کنند و خروجی آنها در سطح نواحی و پایگاهها قابل مشاهده باشد.
وی در نشست مجمع استادیاران نواحی بسیج استان، با قدردانی از تلاش استادیاران، فرماندهان نواحی و مسئولان دفاتر نمایندگی ولیفقیه، اظهار داشت: این مجمع باید به مثابه یک قرارگاه تصمیمسازی و اقدام تربیتی عمل کند؛ مصوبات آن باید اجرایی و قابل پیگیری باشد، نه تشریفاتی و نمادین.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه اصفهان با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر حلقههای صالحین افزود: استادیاران بسیج باید با حضور میدانی، جلسات، محتوای آموزشی و نحوه ارائه مطالب را رصد کنند تا سلامت و اثرگذاری محتوای تربیتی حفظ شود.
او با اشاره به اهمیت پیوند حلقات صالحین با نسل جوان گفت: هر قدر این حلقات جوانتر و پویاتر باشند، مساجد، پایگاهها و نمازهای جمعه نیز پرنشاطتر و مردمیتر میشوند. این نسل، اقتضائات خاص خود را دارد؛ دوران امروز عصر شتاب و کاهش نظارت اجتماعی است و باید با منطق و زبان روز با نوجوانان سخن گفت.
حجتالاسلام صادقی خاطرنشان کرد: اگر امکانات فرهنگی و دینی موجود در کشور در اختیار دشمنان انقلاب بود، شاید از آن بهره بیشتری میبردند. باید از ظرفیتهایی چون مسجد، پایگاه بسیج، هیئت، نماز جمعه و حلقههای صالحین برای هدایت فکری و تربیت اخلاقی جوانان استفاده کرد.
وی در پایان یادآور شد: بسیاری از فرماندهان بزرگ و شهدای والامقام، مانند شهید خرازی، شهید کاظمی، شهید سلیمانی و شهید حججی، محصول همین حلقههای تربیتیاند. استمرار این مسیر میتواند نسل آینده انقلاب را از میان نوجوانان و جوانان متعهد و مؤمن پرورش دهد.
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