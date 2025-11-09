تور بازدید از کتابخانه ملی به مناسبت هفته کتاب 

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته کتاب، معاونت کتابخانه ملیِ سازمان برنامه‌ای ویژه برای اعضای خود تدارک دیده است. تور بازدید از کتابخانه ملی روز شنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار می‌شود تا علاقه‌مندان در سفری دو ساعته به دنیای درونی کتابخانه، با فرآیندهای کاری، بخش‌های تخصصی و پشت‌صحنه بزرگ‌ترین مرکز اسناد و منابع علمی کشور آشنا شوند.

ثبت‌نام در این تور از طریق کتابداران مرجع مستقر در تالارهای تخصصی علوم و فنون، مرجع و کتاب‌شناسی، علوم انسانی و علوم اجتماعی و هنر، و همچنین میز پذیرش انجام می‌شود. اعضای علاقه‌مند می‌توانند برای هماهنگی با شماره ۸۱۶۲۲۷۶۰ تماس بگیرند.

این برنامه فرصتی برای آشنایی نزدیک اعضا با پشتوانه‌های علمی، خدمات تخصصی و مأموریت فرهنگی کتابخانه ملی است و زمینه‌ای فراهم می‌کند تا نقش این نهاد در پاسداشت میراث مکتوب کشور بیش از پیش شناخته شود.

امکان تمدید این تور وجود دارد.