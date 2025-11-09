به گزارش خبرنگار مهر، سریال «هزاردستان» از ماندگارترین آثار تاریخ تلویزیون ایران، بار دیگر از شبکه آی‌فیلم در حال پخش است. این سریال که با نقش‌آفرینی بزرگان سینمای ایران به یادگار مانده است، بینندگان را به تماشای تار و پود تاریخ معاصر ایران در بستر یک درام پیچیده سیاسی و اجتماعی با دیالوگ‌های تغزلی و شاعرانه دعوت می‌کند.

این سریال که تاکنون سه قسمت از آن پخش شده است هر روز ساعت ۱۶ از شبکه آی فیلم پخش می‌شود و تکرار آن در ساعت ۱۲ بامداد و ۸ صبح روز بعد در دسترس علاقه‌مندان خواهد بود.

نگاهی به یک اثر ماندگار

«هزاردستان» اثری است که فراتر از یک درام معمولی، روایتی از پیچیدگی‌های تاریخ ایران را ارائه می‌دهد. قصه این سریال حول محور شخصیتی به نام رضا خوشنویس می چرخد که نقش او را زنده یاد جمشید مشایخی بازی می‌کرد. این شخصیت تخیلی که بر اساس یک چهره تاریخی به‌نام کریم دواتگر خلق شده است، درگیر ماجراهای سیاسی عمیق و توطئه‌هایی می‌شود که در همین راستا دست داشتن شخصیت‌های قدرتمند در وقایع پشت پرده ایران، از دوران قاجار تا پهلوی را به تصویر می‌کشد.

نوابغی که دیگر نیستند

یکی از اصلی‌ترین دلایل ماندگاری «هزاردستان»، بازی بازیگران اسطوره‌ای سینمای ایران در این سریال است. در این مجموعه شاهد بازی درخشان هنرمندانی هستیم که هر یک میراثی ماندگار از خود در این مجموعه به جا گذاشتند.

جمشید مشایخی، محمدعلی کشاورز، عزت‌الله انتظامی، داوود رشیدی و جمع دیگری از نوابغ سینما و تصویر در این سریال گرد هم آمدند که همگی دار فانی را وداع گفته اند. همچنین علی نصیریان از دیگر بازیگران این مجموعه است.

میراث علی حاتمی برای سینما و تلویزیون ایران

علی حاتمی با این سریال میراثی ماندگار از خود به جا گذاشت؛ سریالی که حدود ۸ سال ساخت آن طول کشید و نگاه تاریخی و هنری آن باعث شد این مجموعه تلویزیونی در روز جهانی میراث دیداری و شنیداری در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی یونسکو ثبت شود.

ماندگارترین تأثیر «هزاردستان» در تاریخ سینمای ایران، ساخته‌شدن شهرک سینمایی غزالی است؛ شهرکی که به گفته خود علی حاتمی، زمان شروعش جوان بوده و وقتی تمام شده پیرمردی از شهرک بیرون آمده‌است.