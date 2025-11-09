خواجه پاشا: جشنواره ملی فیلم کوتاه کبودان در ارومیه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک لطفی خواجه پاشا در این زمینه، اظهار کرد: جشنواره کبودان تلاشی برای ایجاد جریانی خلاق، پویا و گامی دوباره به سمت اوج سینمایی کوتاه در شمال غرب کشور است.

وی ادامه داد: این جشنواره با هدف حمایت از جریان سینمای نو پیشه، کشف استعدادهای جوان و ایجاد بستری برای تبادل تجربه میان فیلم سازان کشور، اوایل اردیبهشت ماه سال آینده در پردیس سینمایی مهر ارومیه برگزار خواهد شد.

لطفی خواجه پاشا با اشاره به اهمیت سینمای کوتاه در توسعه فرهنگی کشور اظهار کرد: فیلم کوتاه نه تنها عرصه بروز خلاقیت و تجربه گرایی هنرمندان جوان است، بلکه می‌تواند نقش مهمی در بیان دغدغه‌های اجتماعی، فرهنگی و انسانی جامعه امروز ایفا کند. جشنواره کبودان تلاشی برای پیوند میان نگاه هنری و واقعیت‌های زندگی مردم این سرزمین است. گامی در راستای هویت شریف این مرز و بوم.

وی افزود: ارومیه پیشینه‌ای درخشان در عرصه سینما دارد و از گذشته تا امروز، هنرمندان و فیلم سازان شاخصی از این شهر برخاسته اند. باور ما این است که این ظرفیت بزرگ نیاز به ساختاری منسجم، به روز و ملی دارد تا بتواند به رشد و تثبیت سینمای کوتاه در شمال غرب کشور منجر شود.

دبیر جشنواره با اشاره به روند اجرایی این رویداد گفت: فراخوان جشنواره اوایل آذر ماه منتشر خواهد شد و آثار در چهار قالب داستانی، مستند، تجربی و پویانمایی مورد پذیرش قرار می‌گیرند. هدف ما فراهم کردن بستر حضور فیلم سازان جوان از سراسر کشور است تا ارومیه در اردیبهشت ماه میزبان نمایش آثار خلاقانه و متنوع آنان باشد.

لطفی خواجه پاشا با تأکید بر همکاری نهادهای فرهنگی و هنری استان بیان کرد: جشنواره کبودان با همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی، حوزه هنری استان، صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی، شهرداری و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه برگزار می‌شود.

این کارگردان سینما گفت: همچنین تفاهم نامه‌ای در دست تدوین است که بر اساس آن، مؤسسه سینمایی آذر آینا فیلم و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه دبیرخانه دائمی جشنواره را ایجاد خواهند کرد تا این رویداد به صورت مستمر و سالانه تداوم یابد.

وی درباره بخش‌های جانبی جشنواره اظهار کرد: در کنار بخش رقابتی آثار، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و آموزشی از جمله برگزاری کارگاه‌های تخصصی فیلم سازی، نشست‌های خبری، جلسات نقد و بررسی آثار و آئین نکو داشت و تجلیل از سینماگران شاخص استان پیش بینی شده است. در پایان جشنواره نیز برگزیدگان با اهدای تندیس طلایی، لوح سپاس و جوایز نقدی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

دبیر جشنواره در بخش دیگری از سخنان خود به علت نام گذاری جشنواره اشاره کرد و گفت: جزیره کبودان یکی از مهم‌ترین جزایر دریاچه ارومیه، نمادی از پایداری، زندگی و اصالت این سرزمین است. این جزیره از دیرباز در حافظه تاریخی مردم آذربایجان جایگاهی ویژه دارد و نام کبودان یادآور رنگ، آرامش و شکوه طبیعی دریاچه ارومیه است. به همین دلیل، این نام به عنوان نمادی فرهنگی و بومی برای جشنواره انتخاب شد تا پیوندی میان هنر سینما و هویت جغرافیایی منطقه بر قرار کند.

وی با بیان اینکه این جشنواره می‌تواند آغازگر فصلی نو در سینمای کوتاه استان باشد افزود: جشنواره کبودان نه فقط یک رویداد هنری، بلکه بستری برای شکل گیری گفت و گو میان نسل‌های مختلف سینماگران است. ما امیدواریم با حمایت دستگاه‌های فرهنگی، انجمن‌های سینمایی و نهادهای هنری کشور، این جشنواره به برند ملی سینمای کوتاه در شمال غرب ایران تبدیل شود.

لطفی خواجه پاشا گفت: جشنواره ملی فیلم کوتاه کبودان تلاشی برای جریان سازی در سینمای کوتاه، ایجاد فرصت برابر برای فیلم سازان جوان و نمایش جلوه‌های فرهنگی و انسانی ایران در قالب هنر هفتم است. این مسیر را با امید، همکاری و ایمان به خلاقیت نسل نو ادامه خواهیم داد.