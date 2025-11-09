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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

مرادی: روکش آسفالت محور رودبنه-انبارسر آستانه‌اشرفیه در حال اجرا است

مرادی: روکش آسفالت محور رودبنه-انبارسر آستانه‌اشرفیه در حال اجرا است

رشت- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان گفت: عملیات روکش آسفالت محور رودبنه به انبارسر به طول ۵ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال در شهرستان آستانه‌اشرفیه در حال اجرا است.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات روکش آسفالت محور رودبنه به انبارسر به طول ۵ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال در شهرستان آستانه‌اشرفیه در حال اجرا است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان افزود: اجرای این پروژه با هدف افزایش ایمنی تردد، بهبود وضعیت سطح راه و ارتقای کیفیت خدمات جاده‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: محور رودبنه - انبارسر از مسیرهای مهم ارتباطی روستایی شهرستان به‌شمار می‌رود و اجرای این عملیات موجب تسهیل عبور و مرور و رضایتمندی ساکنان منطقه خواهد شد.

کد مطلب 6650005

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