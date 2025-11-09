به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی در راستای تلاش برای جبران کاهش بی‌سابقه محبوبیت خود در آمریکا بعد از جنگ غزه به ویژه در میان مسیحیان محافظه‌کار راست‌گرا، در حال آماده‌سازی برای راه‌اندازی یک طرح عظیم با هزینه ده‌ها میلیون دلاری است که توسط شرکت‌های آمریکایی متخصص در نفوذ رسانه‌ای و شکل‌دهی افکار عمومی انجام می‌شود.

بعد از آنکه نظرسنجی‌های اخیر نشان از کاهش شدید محبوبیت رژیم صهیونیستی در جامعه آمریکا به ویژه مسیحیان انجیلی و محافظه‌کار داشت، این رژیم در تلاش برای احیای وجهه خود در ابعاد مذهبی و سیاسی آمریکا است و سعی دارد تا این گفتمان را نه تنها از طریق رسانه‌های سنتی، بلکه از طریق هوش مصنوعی و چت‌بات‌های بین المللی تغییر شکل دهد.

روزنامه عبری هاآرتص در این رابطه با استناد به مدارک موثقی که به دست آورده، گزارش داد که سازمان «صدای اسرائیل»، وابسته به وزارت امور استراتژیک، هوش مصنوعی را ابزاری کلیدی در تبلیغات جهانی خود برای مقابله با «تلاش‌ها برای مشروعیت‌زدایی از اسرائیل» می‌داند. این اسناد نشان می‌دهد که سازمان مذکور یک اتاق عملیات دیجیتال پیشرفته را اداره می‌کند که از هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل داده‌ها در پروژه «مکس» استفاده می‌کند.

بر اساس این گزارش، هزینه‌های کابینه رژیم صهیونیستی برای تبلیغات دیجیتال در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ از ۴۵ میلیون دلار فراتر رفته است که بین گوگل، یوتیوب، ایکس و اوت برین توزیع شده است. وزارت خارجه رژیم صهیونیستی بودجه مالی یک سازمان آمریکایی را برای سازماندهی تورهایی جهت سفر اینفلوئنسرهای مسیحی-تلمودی به تل‌آویو تأمین کرده است.

به گزارش روزنامه هاآرتص، تل آویو طی ماه‌های اخیر قراردادهای میلیون دلاری برای بازسازی وجهه خود در جامعه آمریکا منعقد کرده و به دنبال سرمایه‌گذاری روی میلیون‌ها مسیحی در آمریکا و استفاده از شبکه‌های هوش مصنوعی جهت تقویت و تبلیغ روایت رژیم صهیونیستی در سامانه‌های اینترنتی به ویژه موتورهای جستجو و پاسخ هوش مصنوعی از جمله چت جی بی تی است.

طبق اسناد فاش شده در روزنامه هاآرتص، شرکتی که به این منظور با تل آویو قرارداد امضا کرده، قصد دارد از فناوری موقعیت مکانی برای ردیابی میلیون‌ها مسیحی انجیلی در آمریکا استفاده کند و پیام‌های تبلیغاتی برای آنها بفرستد. این شرکت همچنین قصد دارد یک نمایشگاه سیار با نام «تجربه ۷ اکتبر» ترتیب دهد که در کلیساها و دانشگاه‌های ایالات متحده برگزار خواهد شد تا احساس همدردی افکار عمومی آمریکا با صهیونیست‌ها را برانگیزد.

بر اساس این اسناد فاش شده، شرکت مذکور وظیفه دارد استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در جهان را در راستای تبلیغ روایت رژیم صهیونیستی افزایش دهد؛ از جمله تأثیر بر تولید محتوا در سطح چارچوب بندی در مکالمات چت جی پی تی و سایر سیستم‌های گفتمان مبتنی بر هوش مصنوعی. در حال حاضر کابینه نتانیاهو در حال امضای قراردادهای مخفی برای خرید هوش مصنوعی و هدایت آن به سمت تلاش‌های تبلیغاتی خود در آمریکا و سراسر جهان است.

به گزارش هاآرتص، شرکت‌های تبلیغاتی آمریکایی، اینترنت را با پیام‌های برنامه‌ریزی‌شده در حمایت از رژیم صهیونیستی و مخالفت با منتقدان آن پر کرده‌اند. این احتمالاً اولین نمونه علنی تلاش‌ها برای جهت دهی به گفتمان‌های عمومی از طریق سامانه‌های هوش مصنوعی است که می‌تواند آغاز مرحله جدید در جنگ روایت‌ها و سلطه بر موتورهای جستجو تا دستکاری زبان و خروجی چت بات ها باشد.

اسناد مذکور همچنین به نام افراد مشهوری اشاره کرده که در این کمپین‌های رژیم صهیونیستی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکا شرکت دارند؛ از جمله این افراد کریس پرت، جان وویت، پدر آنجلینا جولی، تیم تیبو و استیون کوری هستند.

این اسناد، راهکار پیچیده از یک کمپین تبلیغاتی سازمان‌یافته در مقیاس بزرگ را با هدف تقویت روابط با بخش‌های خاصی از مردم آمریکا را نشان می‌دهد و تردیدهای اخلاقی و قانونی را در مورد محدودیت‌های کار تبلیغاتی، حریم خصوصی مخاطبان و نقش واسطه‌های بین‌المللی در تسهیل و هدایت پیام‌های سیاسی و فرهنگی در آن سوی مرزها مطرح می‌کند.