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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

سینا مهراد به سریال «بدنام» اضافه شد

سینا مهراد به سریال «بدنام» اضافه شد

سینا مهراد به سریال «بدنام» به کارگردانی احسان سجادی حسینی اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروابط عمومی سریال، سینا مهراد بازیگر شخصیت حامد در سریال‌های «پدر» و «آقازاده»، این بار با شخصیتی منفی در «بدنام» حضور دارد.

وی بازی در سریال «از یاد رفته» و فیلم های «ژن خوک»، «شادروان» و «دو روز دیرتر» را در کارنامه دارد.

درباره نقش مهراد آمده است: سینا مهراد قربانی خیانت‌ها و بدنامی بدنامانی است که رذالت‌ها را در «بدنام» بازی می‌کنند؛ او ضلع سوم مثلثی است که پیش از این حسن پورشیرازی و امیر آقایی در آن قرار گرفته‌اند، روایتگر شخصیتی قربانی و در ظاهر عاشقی آرام است.

«بدنام» کاری از حامد عنقا به کارگردانی احسان سجادی حسینی است‌.

کد مطلب 6650028
عطیه موذن

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