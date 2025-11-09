سینا مهراد به سریال «بدنام» اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروابط عمومی سریال، سینا مهراد بازیگر شخصیت حامد در سریالهای «پدر» و «آقازاده»، این بار با شخصیتی منفی در «بدنام» حضور دارد.
وی بازی در سریال «از یاد رفته» و فیلم های «ژن خوک»، «شادروان» و «دو روز دیرتر» را در کارنامه دارد.
درباره نقش مهراد آمده است: سینا مهراد قربانی خیانتها و بدنامی بدنامانی است که رذالتها را در «بدنام» بازی میکنند؛ او ضلع سوم مثلثی است که پیش از این حسن پورشیرازی و امیر آقایی در آن قرار گرفتهاند، روایتگر شخصیتی قربانی و در ظاهر عاشقی آرام است.
«بدنام» کاری از حامد عنقا به کارگردانی احسان سجادی حسینی است.
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