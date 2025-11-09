مهدی آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار کرد: طی روزهای پیش‌ِرو شرایط جوی در سطح منطقه همچنان پایدار خواهد بود و آسمان استان صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: به لحاظ دمایی تغییر محسوسی در سطح استان مشاهده نخواهد شد و سرعت وزش باد نیز طی این مدت ملایم است.

آخوندی با بیان اینکه پایداری جو معمولاً موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها می‌شود، گفت: با توجه به سکون نسبی هوا، در مناطق صنعتی و پرتردد استان احتمال انباشت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا وجود دارد و شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، باید در این زمینه توجه لازم را داشته باشند.

کارشناس هواشناسی قزوین ادامه داد: شرایط فعلی تا چند روز آینده ادامه خواهد داشت و تغییرات قابل توجهی در نقشه‌های پیش‌یابی مشاهده نمی‌شود.