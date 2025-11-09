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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۶

احتمال افزایش آلاینده‌ها در مناطق صنعتی استان قزوین

احتمال افزایش آلاینده‌ها در مناطق صنعتی استان قزوین

قزوین- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان قزوین با اشاره به سکون جو از احتمال افزایش آلاینده‌ها در مناطق صنعتی استان قزوین خبر داد.

مهدی آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار کرد: طی روزهای پیش‌ِرو شرایط جوی در سطح منطقه همچنان پایدار خواهد بود و آسمان استان صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: به لحاظ دمایی تغییر محسوسی در سطح استان مشاهده نخواهد شد و سرعت وزش باد نیز طی این مدت ملایم است.

آخوندی با بیان اینکه پایداری جو معمولاً موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها می‌شود، گفت: با توجه به سکون نسبی هوا، در مناطق صنعتی و پرتردد استان احتمال انباشت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا وجود دارد و شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، باید در این زمینه توجه لازم را داشته باشند.

کارشناس هواشناسی قزوین ادامه داد: شرایط فعلی تا چند روز آینده ادامه خواهد داشت و تغییرات قابل توجهی در نقشه‌های پیش‌یابی مشاهده نمی‌شود.

کد مطلب 6650030

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