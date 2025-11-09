به گزارش خبرگزاری مهر، نشست دبیران کانون نوجوانان دارالمومنین تهران با حضور امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴ تهران، نجفی رئیس آموزش و پرورش و جمعی از مدیران شهری و آموزش شهروندی منطقه برگزار شد.

در این نشست ضمن ارائه گزارشی از اقدامات مدیریت شهری در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی، از فعالیت دبیران کانون نوجوانان، نخبگان جوان و فعالان فرهنگی محلات تقدیر شد.

شهردار منطقه ۱۴ بر اهمیت نقش‌آفرینی نسل جوان در بهبود مدیریت شهری و مشارکت فعال آنان در برنامه‌های محله‌محور تأکید کرد و گفت: شما به عنوان دبیران، نماینده‌های حدود ۲ هزار نفر هستید و هر چقدر فعال‌تر باشید، سهم دانش‌آموزان در مدیریت شهر بیشتر می‌شود.

شهرابی با تاکید بر اینکه شما به عنوان دبیر کانون و نماینده نوجوانان محله‌تان، مسئولیت بزرگی بر دوش دارید و باید با همدلی و توکل به خدا، به بهبود وضعیت جامعه کمک کنید، گفت: بدون تردید مشارکت نوجوانان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی علاوه بر ارتقای فرهنگ شهروندی منجر به بهبود مدیریت شهری می‌شود از این رو در شهرداری منطقه ۱۴، حمایت از ایده‌ها و ابتکارات نسل جدید در اولویت است و فراهم کردن بسترهای لازم برای خلاقیت و ابتکارات کانون‌های نوجوانان منطقه را در اولویت داریم و در کنار شما خواهیم بود تا با هم به سمت ساختن شهری بهتر پیش برویم.

رئیس آموزش و پرورش منطقه ۱۴ منطقه نیز در این نشست بر اهمیت نقش نوجوانان به عنوان آینده‌سازان کشور تأکید کرد و گفت: نوجوانان ما، با داشتن توانمندی‌ها و خلاقیت‌هایشان، می‌توانند به عنوان کمک‌حالان مؤثر در مدیریت شهری عمل کنند.

نجفی افزود: کانون‌های نوجوانان باید به عنوان مراکز پرورش نسل آینده مورد حمایت قرار گیرند، چرا که بسیاری از شخصیت‌های بزرگ و شهدا از دل همین کانون‌ها تربیت شده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: ما در آموزش پرورش همراه و همیار مدیریت شهری هستیم و تلاش داریم با استفاده از ظرفیت‌های در اختیار فضا را برای رشد و شکوفایی نوجوانان حفظ و تقویت کنیم.

گفتنی است: پایان بخش این برنامه، اهدای هدایایی به دبیران کانون نوجوانان دختر و پسر محلات ۲۱ گانه بود که نشان‌دهنده تقدیر از تلاش‌های آنان در راستای تقویت ارتباط میان مدیریت شهری و آینده‌سازان منطقه ۱۴ بود.