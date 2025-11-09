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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

مشارکت نوجوانان در فعالیت‌های اجتماعی زمینه‌ساز ارتقای مدیریت شهری است

مشارکت نوجوانان در فعالیت‌های اجتماعی زمینه‌ساز ارتقای مدیریت شهری است

شهردار منطقه ۱۴ تهران گفت: مشارکت نوجوانان در فعالیت‌های اجتماعی زمینه‌ساز ارتقای مدیریت شهری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست دبیران کانون نوجوانان دارالمومنین تهران با حضور امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴ تهران، نجفی رئیس آموزش و پرورش و جمعی از مدیران شهری و آموزش شهروندی منطقه برگزار شد.

در این نشست ضمن ارائه گزارشی از اقدامات مدیریت شهری در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی، از فعالیت دبیران کانون نوجوانان، نخبگان جوان و فعالان فرهنگی محلات تقدیر شد.

شهردار منطقه ۱۴ بر اهمیت نقش‌آفرینی نسل جوان در بهبود مدیریت شهری و مشارکت فعال آنان در برنامه‌های محله‌محور تأکید کرد و گفت: شما به عنوان دبیران، نماینده‌های حدود ۲ هزار نفر هستید و هر چقدر فعال‌تر باشید، سهم دانش‌آموزان در مدیریت شهر بیشتر می‌شود.

شهرابی با تاکید بر اینکه شما به عنوان دبیر کانون و نماینده نوجوانان محله‌تان، مسئولیت بزرگی بر دوش دارید و باید با همدلی و توکل به خدا، به بهبود وضعیت جامعه کمک کنید، گفت: بدون تردید مشارکت نوجوانان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی علاوه بر ارتقای فرهنگ شهروندی منجر به بهبود مدیریت شهری می‌شود از این رو در شهرداری منطقه ۱۴، حمایت از ایده‌ها و ابتکارات نسل جدید در اولویت است و فراهم کردن بسترهای لازم برای خلاقیت و ابتکارات کانون‌های نوجوانان منطقه را در اولویت داریم و در کنار شما خواهیم بود تا با هم به سمت ساختن شهری بهتر پیش برویم.

رئیس آموزش و پرورش منطقه ۱۴ منطقه نیز در این نشست بر اهمیت نقش نوجوانان به عنوان آینده‌سازان کشور تأکید کرد و گفت: نوجوانان ما، با داشتن توانمندی‌ها و خلاقیت‌هایشان، می‌توانند به عنوان کمک‌حالان مؤثر در مدیریت شهری عمل کنند.

نجفی افزود: کانون‌های نوجوانان باید به عنوان مراکز پرورش نسل آینده مورد حمایت قرار گیرند، چرا که بسیاری از شخصیت‌های بزرگ و شهدا از دل همین کانون‌ها تربیت شده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: ما در آموزش پرورش همراه و همیار مدیریت شهری هستیم و تلاش داریم با استفاده از ظرفیت‌های در اختیار فضا را برای رشد و شکوفایی نوجوانان حفظ و تقویت کنیم.

گفتنی است: پایان بخش این برنامه، اهدای هدایایی به دبیران کانون نوجوانان دختر و پسر محلات ۲۱ گانه بود که نشان‌دهنده تقدیر از تلاش‌های آنان در راستای تقویت ارتباط میان مدیریت شهری و آینده‌سازان منطقه ۱۴ بود.

کد مطلب 6650052

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