  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۳

هشدار به فروشندگان آنلاین؛ مراقب کلاهبرداران سایبری باشید

هشدار به فروشندگان آنلاین؛ مراقب کلاهبرداران سایبری باشید

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا از روش تازه کلاهبرداران سایبری در خرید کالا با وجوه نامعتبر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد مختار رضایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا اظهار کرد: در روشی جدید، افراد مجرم با پرداخت وجوه نامعتبر برای خرید کالاهایی مثل لوازم صوتی و تصویری، تلفن همراه، طلا و جواهرات و دریافت کالا از طریق پیک، بدون احراز هویت واقعی، تلاش می‌کنند رد فعالیت‌های مجرمانه خود را پنهان کنند.

وی ادامه داد: در نتیجه، فروشنده‌ای که وجه را دریافت کرده، ممکن است بدون اطلاع، پول دارای منشأ غیرقانونی را در حساب خود داشته باشد و همین موضوع موجب مسدود شدن حساب بانکی و احضار او به مراجع قضائی شود.

سرهنگ مختاررضایی با بیان اینکه متأسفانه بی‌توجهی برخی کاربران به موضوع احراز هویت خریدار و فروشنده سبب شده قربانی جرایم سایبری شوند، گفت: لازم است کاربران پیش از هرگونه دریافت وجه یا ارسال کالا، از اصالت هویت طرف معامله از طریق تماس تلفنی یا مراجعه حضوری اطمینان حاصل کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا با تأکید بر هوشیاری در معاملات آنلاین افزود: استفاده از درگاه‌های امن پرداخت در سایت‌های واسط و تحویل کالا در قبال دریافت وجه نقد یا پرداخت در محل، از مهم‌ترین روش‌های جلوگیری از گرفتار شدن در این‌گونه پرونده‌هاست.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: خرید و فروش در فضای مجازی اگرچه آسان و سودمند است، اما در صورت بی‌احتیاطی می‌تواند کاربران را ناخواسته درگیر مسائل حقوقی و قضائی کند.

وی در پایان یادآور شد: کاربران باید هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت مشاهده آگهی یا پرداخت مشکوک، موضوع را سریعاً از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ (مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا) یا سایت fata.gov.ir گزارش دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد.

کد مطلب 6650071
مهسا حيدری توچائی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها