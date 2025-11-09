باند کلاهبرداری با وعده وام فوری در کوهدشت منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین سپه‌وند امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های متعدد مردمی و شکایات شهروندان از شش استان کشور مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی با عنوان اعطای وام فوری، موضوع در دستور کار پلیس فتا استان لرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی موفق شدند سه نفر اعضای باند کلاهبرداری را در شهرستان کوهدشت شناسایی و دستگیر کنند.

رئیس پلیس فتا لرستان، تصریح کرد: متهمان با طراحی صفحات جعلی و تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی، از شهروندان خواسته بودند برای دریافت وام‌های فوری، مبالغی را به‌عنوان کارمزد یا هزینه تشکیل پرونده واریز کنند.

سرهنگ سپه‌وند، تصریح کرد: تاکنون مبالغی بیش از ۱۰ میلیارد ریال از این افراد کشف و به مال‌باختگان بازگردانده شده است.

وی ضمن هشدار به مردم نسبت به اعتماد به صفحات و کانال‌های غیررسمی در فضای مجازی، از کاربران خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.