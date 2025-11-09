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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

باند کلاهبرداری با وعده وام فوری در کوهدشت منهدم شد

باند کلاهبرداری با وعده وام فوری در کوهدشت منهدم شد

خرم‌آباد - رئیس پلیس فتا لرستان از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری اینترنتی با وعده اعطای وام فوری در شهرستان کوهدشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین سپه‌وند امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های متعدد مردمی و شکایات شهروندان از شش استان کشور مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی با عنوان اعطای وام فوری، موضوع در دستور کار پلیس فتا استان لرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی موفق شدند سه نفر اعضای باند کلاهبرداری را در شهرستان کوهدشت شناسایی و دستگیر کنند.

رئیس پلیس فتا لرستان، تصریح کرد: متهمان با طراحی صفحات جعلی و تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی، از شهروندان خواسته بودند برای دریافت وام‌های فوری، مبالغی را به‌عنوان کارمزد یا هزینه تشکیل پرونده واریز کنند.

سرهنگ سپه‌وند، تصریح کرد: تاکنون مبالغی بیش از ۱۰ میلیارد ریال از این افراد کشف و به مال‌باختگان بازگردانده شده است.

وی ضمن هشدار به مردم نسبت به اعتماد به صفحات و کانال‌های غیررسمی در فضای مجازی، از کاربران خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6649965

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    نظرات

    • IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
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      کلاهبرداری های مالی اعتماد عمومی رو تضعیف میکنه واقعا برخورد قانونی باید قاطع باشه
    • IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
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      وام فوری بدون ضامن بیشتر وقتها یعنی دام کلاهبرداری
      • IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
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        دقیقا همینطوره وگرنه وام بدون ضامن کجا بود اصلا

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