کلاهبرداری با شگرد گرفتن بیعانه در فروش خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد مختار رضایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا، با بیان اینکه دریافت بیعانه کلیدواژه اصلی بسیاری از کلاهبرداریهای فروش خودور در سایتهای واسط است، اظهار کرد: مجرمان سایبری با آگهی کردن خودور با قیمت پایینتر از حد معمول به دنبال فریب شهروندان هستند و پس از تماس خریداران، آنها را تشویق به واریز وجهی به عنوان پیش پرداخت یا بیعانه میکنند تا خودرو را برای آنها نگهدارند و به کس دیگری نفروشند.
وی با بیان اینکه بعد از تماس خریدار فروشنده تاکید میکند که مشتریان دیگری پای معامله هستند و برای اینکه خیال خریدار راحت شود، باید بیعانه پرداخت کند، افزود: بعد از پرداخت بیعانه یا پیش پرداخت از سوی خریدار، دیگر پاسخگو نبوده و گوشی خود را خاموش کرده و یا از دسترس خارج میکنند.
این مقام انتظامی یادآور شد: مجرمان سایبری با درج قیمتهای پایین و غیرمعمول و استفاده از کارتهای اجارهای، آگهیهای خود را ثبت میکنند تا ردی از آنها باقی نماند.
این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه درصد بالایی از پروندههای کلاهبرداری بابت پرداخت بیعانه توسط شاکیان در معاملات آنلاین است، گفت: بهترین راهکار در معاملات آنلاین به خصوص در سایتهای واسط پرداخت وجه از طریق درگاه پرداخت امن است که بعد از دریافت کالا و تأیید شما مبلغ به حساب فروشنده واریز میشود.
وی ادامه داد: پرداخت بیعانه، انجام معاملات بدون احراز هویت طرفین معامله در داد و ستدهای آنلاین، منجر به کلاهبرداریهای مالی میشود.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: اگر عدم پرداخت بیعانه توسط کاربران فضای مجازی در خریدهای اینترنتی مورد توجه قرار بگیرد درصد زیادی از جرایم مالی کاسته خواهد شد و با رعایت همین نکته به ظاهر ساده، اما پرفریب، از متضرر شدن هموطنان به صورت گسترده پیشگیری خواهد شد.
این مقام انتظامی در پایان یادآور شد: هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرید و در صورت مشاهده هرگونه تبلیغ مشکوک، موضوع را سریعاً از طریق سایت پلیس فتا به نشانی fata.gov.ir بخش مرکز فوریتهای سایبری گزارش دهید تا پیگیری لازم انجام شود.
