ضرورت رعایت قوانین حوزه عفاف و حجاب؛ از هرگونه افراط و تفریط پرهیز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد موحدی‌آزاد روز شنبه در هجدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور با اشاره به لزوم پاسداری از ارزش‌های اصیل ایرانی و اسلامی تأکید کرد: موضوع عفاف و حجاب از ارکان بنیادین جامعه به شمار می‌رود و حجاب علاوه بر اینکه از احکام و ضروریات مسلم دین مبین اسلام است، از قوانین رسمی کشور نیز محسوب می‌شود و همگان موظف به رعایت قانون و مقررات هستند؛ بنابراین تقویت فضای فرهنگی جامعه در این حوزه ضرورتی مضاعف دارد.

وی ادامه داد: نخستین اقدامی که دشمن در راستای پیگیری نقشه‌های شوم خود دنبال کرد، نفوذ در حوزه عفاف و حجاب بود. حجاب ضرورت دین است و دشمن با نشانه‌گیری آن، در پی دستیابی به مقاصد پلید خود است.

این مقام عالی قضایی اضافه کرد: جبهه معاند با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای، عادی‌سازی، فضاسازی و هدایت افکار عمومی تلاش کرده است تا احکام اسلامی را زیر سؤال ببرد، فساد اخلاقی به‌ویژه در بستر فضای مجازی را ترویج و عادی‌سازی کند، دستگاه‌ها را با اتهام فساد قضایی و مالی هدف قرار دهد، بی‌بندوباری و بی‌تفاوتی را گسترش دهد و مردم را نسبت به داشته‌ها، هویت ملی و دستاوردهای بزرگ کشور بی‌تعصب و بی‌تفاوت نماید.

دادستان کل کشور خطاب به دادستان‌های سراسر کشور تأکید کرد: برای حل معضلات اجتماعی و فرهنگی باید بسترسازی مناسب و فرهنگ‌سازی انجام شود. رویکرد ما در مواجهه با این موضوعات باید مبتنی بر موازین دقیق فقهی و حقوقی باشد و در عین حال، باید از هرگونه افراط و تفریط در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات پرهیز شود.

وی با اشاره به تحرکات نظام سلطه تصریح کرد: دشمنان باید بدانند جنایاتی که مرتکب می‌شوند و حتی بر اساس موازین دادگاه‌های کیفری بین‌المللی جرم مشهود تلقی می‌شود و بدون اعتنا به آنها ادامه می‌دهند، بی‌پاسخ نخواهد ماند؛ چراکه تاریخ نشان داده است هرگاه استکبار به اوج طغیان خود می‌رسد، بدون تردید به نقطه سقوط و سرنگونی نزدیک‌تر می‌شود.

اجرای سراسری سامانه ضمانت الکترونیک از ۱۵ مهر

دادستان کل کشور در ادامه، از اجرای سامانه ضمانت الکترونیک در سراسر کشور از روز چهارشنبه ۱۵ مهر خبر داد و تصریح کرد: بر اساس راهکار ۸۲ سند تحول قضایی، دادستانی کل کشور به‌عنوان مجری این طرح، موظف است در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، شفافیت و اعتبارسنجی خودکار اطلاعات، حذف رفت و آمدهای غیرضروری، پیشگیری از مخاطرات احتمالی برای مردم، استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و تلاش در راستای کاهش اطاله‌دادرسی و افزایش رضایتمندی مراجعان، فرآیند اخذ وثیقه و قبولی کفالت را تسهیل کند و در همین راستا، سامانه ضمانت الکترونیک با اهداف یادشده و در قالب ۱۴ وب‌سرویس راه‌اندازی شد.

موحدی آزاد افزود: سامانه ضمانت الکترونیک از ابتدای شهریور امسال به‌صورت آزمایشی در سه ناحیه دادسرای تهران(یک و ۷ و ۳۸) به اجرا درآمد، سپس در همه نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران عملیاتی شد و سرانجام از ۱۵ مهر به‌صورت سراسری در سراسر کشور به مرحله اجرا رسید.

لزوم صرفه‌جویی، پرهیز از اسراف و صیانت از حقوق عامه

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در شرایط حساس و کنونی کشور، پرهیز از اسراف و اهتمام جدی به قناعت از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر است. در این برهه، ترویج فرهنگ قناعت و توجه ویژه به روحیه تعاون و هم‌یاری میان مردم و جامعه بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: یکی از مسائلی که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، مدیریت هزینه‌های ادارات و دستگاه‌های اجرایی است و دولت باید نظارت دقیقی بر این حوزه اعمال کند. به‌عنوان مثال، باید تا حد امکان از سفرهای استانی و مأموریت‌های خارجی غیرضروری کاسته شود. در همین راستا، قوه قضاییه در دوران مدیریت حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به‌شدت از تشریفات زائد و هزینه‌های سفرها کاسته؛ چراکه این موضوع، یک مسئله مهم از حیث احیای حقوق عامه، اقتصاد و حتی مسائل کلان کشور است و ما نباید تنها از مردم انتظار صرفه‌جویی داشته باشیم، بلکه دستگاه‌ها باید پیش‌گام باشند.

موحدی‌آزاد با تأکید بر اشاعه فرهنگ تعاون گفت: یکی از مصادیق بارز تعاون، ترویج فرهنگ «قرض‌الحسنه» است؛ سنت حسنه قرض دادن ثواب و برکات فراوانی دارد و باید بیش از پیش در جامعه نهادینه شود و گسترش یابد.



تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب و بهره‌گیری از مکتب شهدا

این مقام عالی قضایی گفت: مسئولان باید توجهی ویژه و راهبردی به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی داشته باشند و جامعه را بیش از پیش با این بیانیه مترقی و آثار و اندیشه‌های والای شهید گرانقدر آشنا سازند؛ چراکه این آموزه‌ها و آثار حیات‌بخش، تحول‌آفرین و امیدبخش هستند.

وی تأکید کرد: تاکنون پیش‌بینی‌های رهبر عظیم‌الشان شهید انقلاب و فرماندهان بزرگ همچون شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی همگی محقق شده و حقیقت آن‌ها به اثبات رسیده است و به‌زودی زود، وعده نابودی و اضمحلال دشمنان اسلام نیز به طور کامل محقق خواهد شد.

تجمعات شبانه مردم خار چشم دشمنان ملت ایران است

دادستان کل کشور ضمن تحسین تداوم تجمعات شبانه مردم و پرچم‌گردانی که حدود ۲۳۰ شب خود رسیده،‌ گفت: این تجمعات که با اخلاص شرکت‌کنندگان همراه است آثار و برکات زیادی داشته و دارد و موجب دلگرمی مسئولین و نیروهای مسلح و مانع نفوذ معاندین در صفوف ملت و یاس دشمنان و مهمتر آنکه موجب خشنودی امام زمان علیه‌السلام و شهیدان است و دنیا، ملت ایران را تحسین می‌کند و ملت ایران الگوی تحولی عظیم در منطقه و جهان خواهد شد و تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) لازم بدانند ملت وفادار به اسلام و میهن در صحنه خواهند بود.

دادستان کل کشور در مطلع سخنانش در هجدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای والامقام به ‌ویژه رهبر شهید انقلاب، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی، اظهار کرد: پیام‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) همواره امیدآفرین و امیدبخش است. از همان پیام‌های نخستین معظم‌له به‌روشنی مشخص بود که اشراف ایشان بر همه مسائل داخلی و خارجی در حوزه‌های گوناگون در بالاترین سطح قرار دارد و پیام اخیر ایشان به مناسبت هفته نیروی انتظامی نیز دربردارنده نکات بسیار کلیدی و مهمی است.

وی افزود: پس از تحرکات و حملات دشمن به مقرهای فراجا، این رشادت‌ها نشان داد که فراجا در حوادث و فتنه‌هایی نظیر دی‌ماه، در کنار سایر نهادهای امنیتی و انتظامی تا چه اندازه مقتدر و مؤثر عمل کرده و به خاری در چشم دشمنان بدل شده است؛ از این‌رو، کلمه به کلمه پیام رهبر معظم انقلاب چراغ راهی برای فراجا و همه ما مسئولان به شمار می‌رود.