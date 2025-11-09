صفوی: قلب، چشم و سیستم ایمنی در تیررس امواج دکل و موبایل است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی صفوی ظهر یکشنبه در نشست کمیته پیام رسانی نظامنامه استان مدیریت سلامت همه جانبه با تاکید بر تهدید کننده‌های اجتماعی و اقتصادی سلامت اظهار کرد: در صورت عدم رعایت و مدیریت دکل‌های اپراتورهای تلفن‌های همراه و استفاده غیر استاندارد از موبایل چشم، قلب، سیستم ایمنی و سلول‌های خونی در تیررس آسیب این امواج قرار دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی در کنار سازمان انرژی اتمی متولی رصد مستمر دکل‌های اپراتورهای موبایل و امواج حاصل از آن می‌باشد.

صفوی بیان کرد: امواج ساطع شده از آنتن‌های تلفن همراه خیلی زیاد نیست و طول موج آنها در محدوده ۸۰۰ تا ۲ هزار مگاهرتز است. ضمن اینکه امواج این آنتن‌ها از نوع امواج غیر یونیزه است، با این حال قرار گرفتن در معرض اشعه کوتاه خطرناک است.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: در فاصله پنج تا هشت متری روبروی آنتن و نه دکل، انرژی ساطع شده قابل توجه نیست و از آنجا که این امواج به صورت مستقیم تابش دارند؛ بنابراین پشت؛ بالا و پایین امواج خطری ندارد. ارتفاع دکل برای نصب آنتن باید حداقل ۱۵ متر باشد؛ اما کارشناسان فاصله حدود ۵۰ متری از دکل آنتن در سطح زمین را فاصله ایمن به شمار می‌آورند.

صفوی خاطرنشان کرد: سنجش چگالی انرژی ساطع شده باید بین یک تا ۱۰ میلی وات باشد و اگر میزان آن بیش از ۱۰ میلی وات باشد خطرناک است.