توسعه زیارت درب‌ زنجیر کاشان بدون اطلاع اداره میراث بوده است

علیرضا عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخریب بخشی از بافت تاریخی کاشان در جوار زیارت درب زنجیر اظهار کرد: این اتفاق بدون اطلاع و هماهنگی اداره میراث فرهنگی کاشان بوده است.

وی ابراز کرد: هرگونه عملیات عمرانی در بافت تاریخی کاشان باید پیش از اجرا به اطلاع اداره میراث فرهنگی شهرستان برسد تا مجوزها و دستورالعمل‌های لازم صادر و ابلاغ شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان با اشاره به اینکه طرح توسعه مذکور مربوط به ایجاد قبرستان در محدوده زیارت «درب زنجیر» است، تصریح کرد: علاوه بر اداره میراث فرهنگی، سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله دانشگاه علوم پزشکی نیز باید در این زمینه اعلام نظر کنند، اما تاکنون هیچ‌گونه مستندات یا مکاتباتی از سوی این نهادها به اداره میراث فرهنگی ارائه نشده است.

وی تأکید کرد: اداره میراث فرهنگی شهرستان کاشان پیگیر این موضوع است تا در اسرع وقت، روند بررسی آن در چارچوب کارشناسی و قانونی انجام گیرد.

عبدالله زاده همچنین با اشاره به اجرای موفق مرحله نخست پاکسازی آب انبارهای کاشان گفت: در این مرحله پنج آب انبار پاکسازی شد که لازم است از شهرداری منطقه یک کاشان بابت مساعدت انجام شده تشکر کنیم.

وی با بیان اینکه مرحله دوم این طرح بعد از برنامه ریزی ها طی ماه‌های آتی انجام می‌شود، افزود: در قالب این طرح قرار است ۳۰ آب انبار کاشان پاکسازی شود.