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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

بازداشت خانواده سه‌نفره در پرونده کشتار غیرمجاز الاغ در قزوین

بازداشت خانواده سه‌نفره در پرونده کشتار غیرمجاز الاغ در قزوین

قزوین - رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین از شناسایی و بازداشت عوامل کشتار غیرمجاز یک رأس الاغ در یکی از روستاهای مسیر جاده قزوین – رشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیل بهنوش اظهار کرد: با دریافت گزارش‌های اطلاعاتی مبنی بر انجام ذبح غیرقانونی تک‌سمی، اکیپی از کارشناسان دامپزشکی به همراه مأموران نیروی انتظامی با هماهنگی مقام قضائی به محل اعزام شده و در لحظه انجام کشتار وارد عمل شدند.

وی افزود: افراد متخلف که یک خانواده شامل پدر و دو پسر بودند، در یک واحد رستورانی متروکه اقدام به ذبح یک رأس الاغ کرده و در حال پوست‌کنی بودند که بلافاصله تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند.

وی تاکید کرد: پدر خانواده و یکی از پسران هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین با هشدار به شهروندان و صاحبان رستوران‌ها تأکید کرد: از خرید هرگونه گوشت فاقد هویت و بدون مهر دامپزشکی به‌طور جدی خودداری کنید.

وی گفت: برخی سودجویان با ترفندهایی همچون فروش گوشت چرخ‌کرده یا بی استخوان‌سازی گوشت تک‌سمی، اقدام به عرضه آن به مردم می‌کنند.

بهنوش خاطرنشان کرد: فرآورده‌های خام دامی باید صرفاً از مراکز معتبر و تحت نظارت دامپزشکی تهیه شود و با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 6650161

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