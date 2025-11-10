شناسایی و انهدام باند سارقان طلاجات منازل گلستان در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دادگر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت‌های منزل به شیوه توپی زنی و ورود به منازل در حوزه شهرستان گرگان و دیگر شهرستان‌های تابعه استان و متواری شدن سارقان، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند این باند غیر بومی که سارقین در حرکت بودند را شناسایی کنند که در بررسی‌های تخصصی انجام شده مشخص شد این سارقان از استان‌های دیگر وارد استان شده و با اجاره منزل مبله در فرصت‌های مناسب با استفاده از خودروهای پلاک سرقتی و پلاک مخدوش، بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال طلا و جواهرات و اشیا قیمتی از منازل سرقت کرده‌اند.

وی اظهار کرد: ضمن هماهنگی با دستگاه قضائی در یک عملیات پلیسی، سه نفر از اعضا باند در کرج دستگیر شدند و در بازرسی از خودرو و مخفیگاه متهمان مقادیری طلاجات و اقلام گران قیمت دیگری که سرقت کرده بودند کشف و ضبط شد.

دادگر، سهل‌انگاری و بی‌توجهی مالباختگان در نگهداری از اموال و منازل خود را عامل سهولت در وقوع سرقت عنوان کرد.

وی با هدف پیشگیری از وقوع سرقت، به شهروندان و مردم استان توصیه کرد منازل، محیط‌های کارگری و کارگاهی خود را به دوربین‌های مداربسته و سایر تجهیزات ایمنی مجهز کنند.