نقوی : اجلاس استانداران خزر ابتکاری ارزشمند برای توسعه اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی نقوی در خطبههای نماز جمعه این هفته لنگرود با بیان اینکه برگزاری دو روزه نخستین اجلاس استانداران استانهای کشورهای حاشیه دریای خزر به میزبانی گیلان اقدامی ارزشمند و آیندهساز است، اظهار کرد: این ابتکار از سوی کشور ما صورت گرفته و یقیناً میتواند آثار مهمی برای استانهای ساحلی خزر، از جمله گیلان، به همراه داشته باشد.
زنگ خطر عقبنشینی ۲۰ ساله دریای خزر
امام جمعه لنگرود با تأکید بر ضرورت توجه مشترک کشورهای حاشیه خزر به وضعیت نگرانکننده این پهنه آبی گفت: دریای خزر در طول ۲۰ سال اخیر با عقبنشینی قابلتوجهی مواجه بوده است و این موضوع زنگ خطری بزرگ برای استانهای شمالی است؛ چه در حوزه اکوسیستم و چه در عرصه اقتصادی و گردشگری.
وی افزود: استانهای حاشیه خزر باید از امروز برای آینده این دریا تدبیر کنند؛ چرا که استمرار این روند پیامدهای جدی و بعضاً جبرانناپذیر خواهد داشت.
تقویت صادرات و پیوندهای اقتصادی
نقوی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی گیلان و شهرستان لنگرود گفت: ما در استان و شهرستان خود محصولاتی داریم که قابلیت صادرات به کشورهای دیگر را دارند. این اجلاس میتواند یک تسهیلگر جدی باشد و ارتباطات اقتصادی میان مسئولان استانها، تجار، بازرگانان و فعالان سرمایهگذاری را تقویت کند.
وی ادامه داد: حضور هیئتهای اقتصادی و مدیران ارشد کشورهای ساحلی خزر فرصتی طلایی برای ایجاد همکاریهای نوین و افزایش تبادلات اقتصادی است.
امام جمعه لنگرود با بیان اینکه این اجلاس فراتر از کارکردهای اقتصادی است، تصریح کرد: یکی از برکات این گردهمایی، تقویت دیپلماسی عمومی بین ملتهای حاشیه خزر است. این نشست میتواند به همراهی آثار اقتصادی، زمینهساز همکاریهای گسترده زیستمحیطی، گردشگری و فرهنگی هم باشد.
قدردانی از ابتکار گیلان در میزبانی اجلاس
نقوی در پایان با تقدیر از تلاشهای استاندار گیلان و مدیران ملی برای برگزاری این رویداد مهم گفت: از این تدبیر ارزشمند که به میزبانی استان عزیز گیلان انجام شد صمیمانه تقدیر و تشکر میکنیم و امیدواریم خروجی این اجلاس به نفع مردم استانهای شمالی و آینده دریای خزر باشد.
نظر شما