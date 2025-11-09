محرومیت زدایی به معنای«احیای کرامت انسانی» حرکت جهادی گفتمان جامعه شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید ضیاالدین حزنی غروب یکشنبه در مراسم تجلیل از جهادگران استان سمنان در محل سالن یادگار امام استانداری با بیان اینکه رفع محرومیت در جامعه تنها به ساخت مدرسه، خانه یا توسعه زیرساخت‌ها معطوف نمی‌شود، ابراز داشت: در محرومیت زدایی ارزش کرامت انسانی هدف گذاری اصلی است.

وی با بیان اینکه رسالت و مأموریت گروه‌های جهادی احیای عزت مردم در مناطق محروم است، افزود: این موضوع را می‌توان در دورترین نقاط محروم کشور به وضوح دید که جهادگران سر منشأ تحولات در این مناطق شدند.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی سپاه با بیان اینکه جهادگران بدون هیچ چشم داشتی در دورترین مناطق به مردم خدمت می‌کنند، ابراز داشت: این گروه افراد را می‌توان از گمنام‌ترین خادمان انقلاب نامید.

حزنی با تاکید بر اینکه حرکت و اقدامات جهادی باید به گفتمان جامعه تبدیل شود، تصریح کرد: هدف از برگزاری این مراسم نیز تحقق همین موضوع که جهادگران با همه توان خود در کنار مردم محروم ایستاده است.

وی با بیان اینکه تنها پشتوانه جهادگران ایمان و عشق به خدمت گذاری است، افزود: هر کجا جهادگران ورود کردند امید و پیشرفت نیز در آن مناطق وارد و عدالت اجتماعی و رفع محرومیت محقق شده است.